На Луганщині лишаються окремі осередки лісової пожежі – ДСНС

Станом на ранок 8 липня на території Новоайдарського району Луганської області лишаються окремі осередки лісової пожежі поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що площа пожежі наразі встановлюється.

«О 16:00 7 липня через пориви вітру до 20 м/с змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію с. Смолянинове. Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. В наслідок пожежі вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро». Інформація уточнюється», – мовиться у повідомленні.

За даними ДСНС, під час гасіння виявили тіла трьох загиблих внаслідок пожежі, дев’ятьох людей госпіталізували. Загалом за медичною допомогою до лікарень зверталися 42 людини.

До гасіння пожежі залучили 1 125 людей та 201 одиницю техніки. На місці розгорнули оперативний штаб пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.

Полум’я на Луганщині намагаються загасити з 6 липня, коли стало відомо, що з двох лісництв у Новоайдарському районі вогонь перекинувся на сусідні села. До місця пожежі стягнули сили з чотирьох найближчих областей.

Поліція Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі в Новоайдарському районі. Розслідування ведеться за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270 КК України).