Зеленський: через пожежі на Луганщині загинули 5 людей

Президент України Володимир Зеленський, який прибув із робочою поїздкою до Луганської області у зв’язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі, повідомив, що внаслідок пожеж, за останніми даними, загинули п’ятеро людей. За його словами, це наразі неповна інформація.

Цю ж інформацію підтвердив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який теж перебуває на Луганщині.

8 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про трьох загиблих, а напередодні йшлося про шістьох.

Крім Зеленського і Авакова, на Луганщині перебувають секретар РНБО Олексій Данілов, голова ДСНС Микола Чечоткін і голова Нацполіції Ігор Клименко.

Вони оглядають місця займання й заслухають доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС щодо ліквідації пожеж.

За даними МВС, до ліквідації пожеж залучено понад 1200 працівників підрозділів міністерства.

«Понад 1200 працівників ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, зокрема два літаки АН-32П, ліквідовують пожежу. Оперативний штаб працює в цілодобовому режимі», – цитує міністра Авакова пресслужба МВС.

У ніч на 8 липня голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдайзаявив, що авіація ДСНС не може бути залучена до гасіння лісових пожеж у Новоайдарському районі, оскільки підтримувані Росією бойовики не гарантують безпеку польотів.

За даними МВС, наразі силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 людей і ще 30 осіб відселено. Вогонь знищив 24 житлових будинки і 80 дачних будинків, пошкоджено 35 житлових будинків.

Пожежі в Новоайдарському районі намагаються загасити від 6 липня. Причину пожежі поки що не повідомляють. У поліції відкрили кримінальне провадження, розглядають три версії, серед яких – підпал.