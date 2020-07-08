Українська сторона на засіданні ТКГ закликала до режиму тиші через пожежі на Луганщині

Українська сторона на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі закликала до встановлення «повного та всеосяжного» режиму тиші у зв’язку з пожежами на Луганщині, повідомляє Офіс президента.

Зустріч відбувається у форматі відеоконференції.

«Перед початком засідання ТКГ керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове. Місце надзвичайної події терміново відвідав Президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок пожеж, що виникли 6 липня, загинули п’ятеро людей, повністю зруйновані 24 житлові будинки, ще 59 – пошкоджені.

За даними Луганської ОДА, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.