Наслідки пожеж в Луганській області та візит Зеленського – фоторепортаж

8 липня президент України Володимир Зеленський прибув на Луганщину у зв'язку з лісовими пожежами в Новоайдарському районі. Під час візиту він оглянув постраждалі території та ознайомився з перебігом ліквідації наслідків пожеж.
Раніше Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок пожеж, що виникли 6 липня, загинули п’ятеро людей, повністю зруйновані 24 житлові будинки, ще 35 – пошкоджені. Він додав, що держава надасть компенсацію по 300 тисяч гривень власникам знищених будинків та по 20 тисяч гривень – пошкоджених.
Раніше Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок пожеж, що виникли 6 липня, загинули п’ятеро людей, повністю зруйновані 24 житлові будинки, ще 35 – пошкоджені. Він додав, що держава надасть компенсацію по 300 тисяч гривень власникам знищених будинків та по 20 тисяч гривень – пошкоджених.
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