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08 липня 2020, Київ 18:47
Фотогалереї

Наслідки пожеж в Луганській області та візит Зеленського – фоторепортаж

8 липня президент України Володимир Зеленський прибув на Луганщину у зв'язку з лісовими пожежами в Новоайдарському районі. Під час візиту він оглянув постраждалі території та ознайомився з перебігом ліквідації наслідків пожеж.

Раніше Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок пожеж, що виникли 6 липня, загинули п’ятеро людей, повністю зруйновані 24 житлові будинки, ще 35 – пошкоджені. Він додав, що держава надасть компенсацію по 300 тисяч гривень власникам знищених будинків та по 20 тисяч гривень – пошкоджених.

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До гасіння лісових пожеж на Луганщині залучать пожежну авіацію, попри близькість цього району до окупованої території. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перебуваючи з поїздкою в області разом з президентом і главою ДСНС. За словами Авакова, до гасіння залучать два літаки Ан-32П
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До гасіння лісових пожеж на Луганщині залучать пожежну авіацію, попри близькість цього району до окупованої території. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перебуваючи з поїздкою в області разом з президентом і главою ДСНС.

За словами Авакова, до гасіння залучать два літаки Ан-32П
Наразі в лісі залишається близько трьох осередків займання, які викликають занепокоєння рятувальників. Більшою мірою вогонь зачепив село Смолянинове та дачний кооператив &laquo;Вовче&raquo;
3 Наразі в лісі залишається близько трьох осередків займання, які викликають занепокоєння рятувальників. Більшою мірою вогонь зачепив село Смолянинове та дачний кооператив «Вовче»
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Раніше голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що авіація ДСНС не може бути залучена до гасіння лісових пожеж у Новоайдарському районі, оскільки підтримувані Росією бойовики не гарантують безпеку польотів
5 Раніше голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що авіація ДСНС не може бути залучена до гасіння лісових пожеж у Новоайдарському районі, оскільки підтримувані Росією бойовики не гарантують безпеку польотів
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За даними Луганської ОДА,&nbsp;вигоріло близько п&rsquo;яти тисяч гектарів&nbsp;лісу
8 За даними Луганської ОДА, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу
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Серед&nbsp;основних причин масштабних пожеж на Луганщині&nbsp;поліція розглядає погодні умови, необережне поводження з вогнем і умисний підпал
11 Серед основних причин масштабних пожеж на Луганщині поліція розглядає погодні умови, необережне поводження з вогнем і умисний підпал
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