Наслідки пожеж в Луганській області та візит Зеленського – фоторепортаж

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До гасіння лісових пожеж на Луганщині залучать пожежну авіацію, попри близькість цього району до окупованої території. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перебуваючи з поїздкою в області разом з президентом і главою ДСНС.

За словами Авакова, до гасіння залучать два літаки Ан-32П