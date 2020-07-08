Аваков: до гасіння пожеж на Луганщині залучать авіацію

До гасіння лісових пожеж на Луганщині залучать пожежну авіацію, попри близькість цього району до окупованої території. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перебуваючи з поїздкою в області разом з президентом і главою ДСНС.

За словами Авакова, до гасіння залучать два літаки Ан-32П.

Наразі в лісі залишається близько трьох осередків займання, які викликають занепокоєння рятувальників. Більшою мірою вогонь зачепив село Смолянінове та дачний кооператив «Вовче».

Раніше голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що авіація ДСНС не може бути залучена до гасіння лісових пожеж у Новоайдарському районі, оскільки підтримувані Росією бойовики не гарантують безпеку польотів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, 8 липня в Луганській області проходить виїзне засідання оперативного штабу за участю президента України Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції Ігоря Клименка й очільника ДСНС Миколи Чечоткіна.

Раніше президент Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок пожеж, що виникли 6 липня, загинули п’ятеро людей, повністю зруйновані 24 житлові будинки, ще 35 – пошкоджені. Він додав, що держава надасть компенсацію по 300 тисяч гривень власникам знищених будинків та по 20 тисяч гривень – пошкоджених.

За даними Луганської ОДА, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.

Серед основних причин масштабних пожеж на Луганщині поліція розглядає погодні умови, необережне поводження з вогнем і умисний підпал.