Поліція розглядає 3 основні версії виникнення пожеж на Луганщині, зокрема підпал

Серед основних причин масштабних пожеж на Луганщині поліція розглядає погодні умови, необережне поводження з вогнем і умисний підпал, повідомив голова Національної поліції України під час засідання оперативного штабу на місці ліквідації наслідків займання.

«Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Наразі розглядаються три основні версії причини загорання… Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз. Основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, які посилено патрулюють ці райони», – сказав Ігор Клименко.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, 8 липня в Луганській області проходить виїзне засідання оперативного штабу за участю президента України Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції Ігоря Клименка й очільника ДСНС Миколи Чечоткіна.

Раніше президент Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок пожеж, що виникли 6 липня, загинули п’ятеро людей, повністю зруйновані 24 житлові будинки, ще 59 – пошкоджені.

За даними Луганської ОДА, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.