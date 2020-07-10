Пожежа на Луганщині локалізована, тліють окремі осередки – ДСНС

У Держслужбі з надхвичайних ситуацій повідомили, що на сьогодні пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області локалізували, відкритого вогню немає.

«На 15:00 10 липня триває гасіння окремих осередків тління на всій площі пожежі. Залишаються 5 окремих осередків пожежі в кварталах Борівського лісництва ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ» та загоряння на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Сєвєродонецьккомунсервіс» на площі близько 6 га. На даний час загрози розповсюдження немає. Але гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром 5-8 м/с», – повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що на місці пожежі продовжує залишатися розгорнутий оперативний штаб.

Лісова пожежа на території Новоайдарського району Луганщини виникла 6 липня і через сильний поривчастий вітер поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове, Воронове і Смолянинове. 9 липня лісову пожежу у Новоайдарському районі Луганської області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували, повністю зруйновані або частково пошкоджені десятки будинків. Також Луганської ОДА повідомляла, що вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.