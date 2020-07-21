«Умови були складними» – ДСНС Луганщини відповіла на закиди щодо проблем евакуації людей з пожежі

Як мінімум чотири підрозділи було спрямовано на порятунок людей в садівництві «Вовче озеро», але дістатися змогла лише одна машина. Про це йдеться у відповіді Головного управління Державної служби з надвичайних ситуацій України в Луганській області на запит Радіо Свобода.

За даними рятувальників, до 13-ї години 17 липня з садівництва сигналів про загоряння до Служби порятунку «101» не надходило, тільки про сильне задимлення.

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«Отримавши о 13:25 повідомлення від диспетчера, туди попрямувало відділення Державної пожежно-рятувальної частини №12 з пожежі біля села Метьолкине. Але на трасі Сєвєродонецьк-Новоайдар бійці під керуванням Віталія Кищенка на пожежній автоцистерні потрапили у вогняну пастку: верхова пожежа відрізала їм шлях назад. Але вони продовжили рух до місця виклику і побачили на геть задимленому автошляху страшну ДТП: лобове зіткнення двох легковиків з двома постраждалими. Загалом на цьому відрізку дороги виявилося п’ятеро людей, які потребували допомоги. Всіх їх рятувальники вивезли на своєму автомобілі до медичного закладу міста Сєвєродонецьк», – йдеться у відповіді.

Крім цього, до садівництва було спрямовано ще три підрозділи з різних напрямків. Частина з них дістатися «Вовчого озера» не змогла. Їм довелося зайнятися роботою в іншому місці – вогонь на той момент дістався села Смолянинове.

Одному ж підрозділу вдалося дістатися садівництва. За даними ГУ ДСНС України в Луганській області, трьома розвідгрупами рятувальники провели обстеження кооперативу, сформували автоколону з п’яти легкових автомобілів та евакуювали 16 людей.

Нагадаємо, 17 липня члени садівництва «Вовче озеро», де вогнем було пошкоджено близько 80 будинків, розповідали, що рятувальники не приїхали їм на допомогу, і люди евакуйовувалися хто як міг. У вогні тоді загинули троє членів садівництва.

6 липня в Луганській області спалахнула пожежа. 7 липня вогонь перекинувся на село Смолянинове, а також дачний коператив «Вовче озеро». 13 липня ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі.

Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували, повністю зруйновані або частково пошкоджені десятки будинків. Також Луганської ОДА повідомляла, що вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.