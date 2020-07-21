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21 липня 2020, Київ 07:24
Новини | Суспільство

«Умови були складними» – ДСНС Луганщини відповіла на закиди щодо проблем евакуації людей з пожежі

На допомогу дачникам, за твердженням ДСНС, вирушили кілька груп рятувальників, проте лише одна змогла дістатися них

Як мінімум чотири підрозділи було спрямовано на порятунок людей в садівництві «Вовче озеро», але дістатися змогла лише одна машина. Про це йдеться у відповіді Головного управління Державної служби з надвичайних ситуацій України в Луганській області на запит Радіо Свобода.

За даними рятувальників, до 13-ї години 17 липня з садівництва сигналів про загоряння до Служби порятунку «101» не надходило, тільки про сильне задимлення.

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«Отримавши о 13:25 повідомлення від диспетчера, туди попрямувало відділення Державної пожежно-рятувальної частини №12 з пожежі біля села Метьолкине. Але на трасі Сєвєродонецьк-Новоайдар бійці під керуванням Віталія Кищенка на пожежній автоцистерні потрапили у вогняну пастку: верхова пожежа відрізала їм шлях назад. Але вони продовжили рух до місця виклику і побачили на геть задимленому автошляху страшну ДТП: лобове зіткнення двох легковиків з двома постраждалими. Загалом на цьому відрізку дороги виявилося п’ятеро людей, які потребували допомоги. Всіх їх рятувальники вивезли на своєму автомобілі до медичного закладу міста Сєвєродонецьк», – йдеться у відповіді.

Крім цього, до садівництва було спрямовано ще три підрозділи з різних напрямків. Частина з них дістатися «Вовчого озера» не змогла. Їм довелося зайнятися роботою в іншому місці – вогонь на той момент дістався села Смолянинове.

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Одному ж підрозділу вдалося дістатися садівництва. За даними ГУ ДСНС України в Луганській області, трьома розвідгрупами рятувальники провели обстеження кооперативу, сформували автоколону з п’яти легкових автомобілів та евакуювали 16 людей.

Нагадаємо, 17 липня члени садівництва «Вовче озеро», де вогнем було пошкоджено близько 80 будинків, розповідали, що рятувальники не приїхали їм на допомогу, і люди евакуйовувалися хто як міг. У вогні тоді загинули троє членів садівництва.

6 липня в Луганській області спалахнула пожежа. 7 липня вогонь перекинувся на село Смолянинове, а також дачний коператив «Вовче озеро». 13 липня ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі.

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Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували, повністю зруйновані або частково пошкоджені десятки будинків. Також Луганської ОДА повідомляла, що вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.

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