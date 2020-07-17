(Друкуємо мовою оригіналу)

«Большинству дачников удалось спастись только чудом». Так вспоминает день, когда лесной пожар недалеко от Северодонецка дошел до дачного кооператива «Волчье озеро» одна из дачниц – Елена Ронжина. Люди ждали, что прибудет подмога, но когда садоводчество оказалось в кольце из огня и дыма, спасались уже как могли. Из 5 погибших людей на пожаре в Луганской области – 3 из этого дачного кооператива.

Елена Ронжина – северодончанка. Дачу в «Волчьем озере» ее семья когда-то получила от химпредприятия «Азот». Говорит, кто-то любит отдыхать на море, а они любят проводить время на своей даче. О пожаре узнала от одного из соседей. И решили с мужем туда ехать. Говорит, что пожары случались и ранее. И дачники всегда старались помогать спасателям. Тем более, что звонили на 101, и там отвечали, что расчеты уже выехали.

Позвонила соседка, чтобы попрощаться. Огонь взял их в кольцо – Елена Ронжина

Я не выдержала и тоже позвонила на 101. Мне тоже сказали, что «расчеты работают». Но где они были? Мы пока выезжали, ни одной машины не видели

«Заезжаем на дачи, а вокруг горят сосны. Видим, что огонь берет в кольцо дачи. Хоть наша дача и не далеко, но мы до нее не доехали. Муж сказал, что дальше ехать опасно. Пожар сжигает кислород, машина может заглохнуть, и мы можем сгореть. Мы взяли, кого смогли – там бежали люди, развернулись и поехали. Когда мы заехали в Северодонецк, позвонила наша соседка Оксана. Сказала, что горят уже дачи, их взяло в круг. Везде вокруг дач лес. И деревья со всех сторон горели. Все, кто на тот момент был на дачах, собрались возле здания управления. Они не знали, что делать. Так как бежать было некуда. Она с нами попрощалась. Наверное, каждый, кто был на дачах, звонили в ГСЧС. Каждый. И когда уже после двух часов дня люди звонили, то им говорили «не занимать линию» и «не истерить», «расчеты уже работают». Я не выдержала и тоже позвонила. Мне тоже сказали, что «расчеты работают». Но где они были? Мы пока выезжали, ни одной машины не видели», – рассказывает Елена Ронжина.

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3 человека погибли в лесу, пытаясь выехать

Семейная пара погибла, когда пытались выехать. Их машина застряла в песке

«Наших людей никто не спасал. Несколько человек погибли. Семейная пара Костромцовых сгорели, когда пытались выехать. Их машина застряла в песке. Еще один мужчина погиб в другой машине. Всего из нашего садоводства погибли 3 человека. Остальные, кто был на дачах, выжили. Они спасались, как могли. Кто на машинах выскочил, кто пешком как-то вышел. Некоторые спасались вместе. Один парень бросил свою машину, мокрой футболкой закрыл лицо и был, как провожающий. Он шел, прокладывая путь в дыму, а за ним шла вереница машин. Он был, как ангел хранитель. Вот так люди спасались. Из ГСЧС никто не приехал», – вспоминает Елена Ронжина.

Радио Донбасс.Реалии отправили запрос в главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области с вопросом – проводилась ли эвакуации людей из дачного кооператива? Пока ответа не получили.

6 июля в Луганской области вспыхнул лесной пожар. 7 июля огонь перекинулся на село Смоляниново, а также дачный кооператив «Волчье озеро». В селе сгорело 35 жилых домов. В кооперативе огнем было уничтожено 49 домов. Всего в пожаре погибло 5 человек.