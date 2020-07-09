(Друкуємо мовою оригіналу)

5 погибших, десятки пострадавших, среди которых 16 детей, десятки людей без крыши над головой. В Новоайдарском районе Луганской области с 6 июля продолжают бушевать пожары, огонь перекинулся с лесничеств на близлежащие села. В день загорания Новоайдарское лесничество сообщило о нескольких очагах появления огня, которые возникли один за одним.

Из-за пожаров Украина запросила от группировки «ЛНР» режим тишины. Ранее пророссийские силы отказались дать гарантии безопасности авиации, которую Киев всё-таки подключил для тушения пожаров.

Почему погибли люди и как Украина помогает пострадавшим? Почему пожар достиг таких масштабов? И насколько вероятна связь между пожаром и незаконной вырубкой леса на Луганщине?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили корреспондент Радио Донбасс.Реалии в Луганской области Алексей Виноградов, заведующий отделом экологии издания Greenpost Олег Листопад и волонтер Восток-SOS Русана Дикая.

– Алексей, вы побывали в Смолянинове. Что вы там видели?

Постоянный спутник – запах гари: очень тяжёлый

Алексей Виноградов: Масштабы пожара видно ещё задолго до самого Смоляниново. Село находится где-то в 20 километрах от Северодонецка. Когда выезжаешь из города, достаточно быстро картина за окном становится мрачной. Если раньше по бокам был сосновый лес, то сейчас он абсолютно чёрный. В некоторых местах, когда мы ехали, было видно, как ещё горит огонь. Постоянный спутник – запах гари: очень тяжёлый.

Недалеко от Смоляниново на обочине было несколько сгоревших машин. Когда люди пытались эвакуироваться, произошло ДТП: скорее всего, в дыму водители просто не увидели друг друга, поэтому не разминулись. Насколько я знаю, сейчас эти люди в больнице, а их машины сгорели на дороге.

Есть дворы, где сгорело абсолютно всё: только пепелища остались от домов. По официальным данным, таких домов 24

Само Смоляниново находится возле трасы – и сгорела улица, которая ближе всего к дороге. Именно со стороны леса шёл огонь. Сгорели не все дома на улице. Есть такие, которые каким-то чудом остались целы, есть места, где сгорели сараи, какие-то хозяйственные постройки, но есть и дворы, где сгорело абсолютно всё: только пепелища остались от домов. По официальным данным, таких домов 24. Если пройти глубже в село, то на других улицах всё цело. Видимо, огонь краем прошёл. Жители села сейчас находятся без воды, газа, электроэнергии.

– Как будут проводить ближайшие ночи погорельцы, которые отказались эвакуироваться?

Нету электроэнергии, воды, но люди всё равно вернулись и никуда бежать не хотят

Алексей Виноградов: Известно, что когда заявили об эвакуации, пострадавших людей (которые получили травму, ожоги или ещё что-то) вывозили в больницу Новоайдара. Туда отвезли около 30 человек, часть уже выписали, у кого более тяжёлые случаи – остаются на лечении. Остальных эвакуировали в Северодонецк в какую-то гостиницу и в Приволье: там есть место, которое определялось для обсервации людей во время карантина. У кого жильё уцелело – вернулись домой.

Там нет электроэнергии, воды, но люди всё равно вернулись и никуда бежать не хотят. У кого жильё полностью сгорело, их, насколько я знаю, забрали родственники.

Женщина сказала, что детей отдали родственникам, а сами будут жить в землянке

Мой коллега рассказывал, что приехала одна семья, у которых полностью сгорел дом, и женщина сказала, что они будут сейчас выкапывать землянку. Детей они родственникам отдали, а сами будут пока в землянке жить.

– Вы видели какую-то авиацию: работали самолёты, вертолёты, чтобы тушить пожар?

Алексей Виноградов: Когда мы были в селе, пролетал АН-32 – госслужба по чрезвычайным ситуациям. Его легко определить, он в бело-красном окрасе. Я его несколько раз видел. Больше авиации не видел. Насколько мне известно, тут работают только два таких самолёта, о вертолётах не говорили. Не думаю, что они здесь есть.

– Олег, вы написали, что причина пожара в Луганской области – бездеятельность власти. Что вы имеете ввиду?

Никаких выводов сделано не было, хотя специалисты предупреждали

Олег Листопад: Буквально прошло два месяца, как закончились пожары на Житомирщине и в чернобыльской зоне, там сгорело 90 000 гектаров по предварительным оценкам. Никаких выводов сделано не было, хотя специалисты предупреждали. Есть доктор биологических наук Сергей Зибцев, один из мировых признанных специалистов в предупреждены пожаров: он предложил властям план, что делать. Там всё расписано по пунктам, мы же не первые. Об Австралии мы писали, начиная с января, есть Калифорния, другие страны – все знают, что делать. Почему мы этого не делаем?

– Существует версия, что это чуть ли не поджог, либо снаряд с оккупированной территории, либо скрывают незаконную вырубку леса таким образом.

Олег Листопад: Скрыть незаконную рубку леса пожарами невозможно: пеньки остаются, и специалисты легко определяют, что деревья там были. Поэтому эту версию сразу отбрасываем.

Если вовремя предупреждён обнаруженный пожар, то его не будет. В 90% случаев его обнаруживает мастер леса, рядовой лесник: ему или кто-то позвонит и скажет, или он сам заметит. Кроме того, сейчас системы видеонаблюдения, должна быть и оперативная техника. Это даже не пожарная машина, это может быть мотоцикл с мотопомпой.

Государственные лесхозы южных и восточных областей не финансируются нормально уже лет пять

Государственные лесхозы южных и восточных областей не финансируются нормально уже лет пять. В западных карпатских регионах или полесских регионах лесхозы рубят лес, продают и имеют средства на противопожарные мероприятия. Юг, восток – только государственное финансирование. Оно урезано, нет средств на противопожарные мероприятия, на штат: люди увольняются где-то по пол штата, некому просто обходить и следить за этими лесами.

Я не берусь судить, почему возникли пожары.

– Как долго будет продолжаться этот пожар? С вашей точки зрения, насколько большими будут убытки?

Людям надо эвакуироваться немедленно

Олег Листопад: Пока не сгорят все леса, к которым огонь сможет дотянуться. Или пока все не выгорят, или пока не пойдет дождь. Существующая система тушения пожаров в нашем государстве не способна справиться с такими масштабными пожарами. Даже если перекинут вертолёты (они есть: в чернобыльской зоне, на Житомирщине, например, они работали), но они не смогут с этим справиться при большой силе ветра, при такой сухой погоде. Контур леса ограничен дорогами, какими-то другими преградами, где-то, может, есть река: он будет к этим преградам доходить и только тогда гаснуть. Это очень грустно, но это так, поэтому людям надо эвакуироваться немедленно.

В Украине нет специалистов, которые умеют руководить тушением больших пожаров. Большой пожар – это до сотни автомобилей, тысячи людей, разные службы: надо понимать, куда движется огонь, что делать, чтобы и пожарные не пострадали.

Огонь быстро движется, ветер был очень сильный – вот ещё очень важный и отрицательный фактор.

– Давайте к нашему разговору подключим волонтера Восток-SOS Русану Дикую, она ездила по местам возгорания. Сколько людей пострадало, по вашей информации и сколько обратилось к вам?

Русана Дикая: Было более 130-ти звонков на это время. Людей вывозили именно на локацию Красного Креста, мы ещё собираем базу: есть отзывчивые люди, они дают нам свои контакты на случай, если пострадавшим нужно будет где-то пожить какое-то время. Кто-то предоставляет квартиру, кто-то – комнату, кто-то целый хостел предложил бесплатно. Сейчас мы собираем данные людей, чтобы адресно оказывать помощь.

Можно принести продукты, воду, постельное бельё, вещи, самую простую бытовую технику. Мы всё это собираем, сортируем и отвозим пострадавшим

В Северодонецке у нас есть офис «Фонд Восток –SOS» по адресу улица Федоренка, 49а, 2-й подъезд. Сюда можно принести продукты, воду, постельное бельё, вещи, какую-то самую простую бытовую технику: кипятильники, чайники, посуду. Мы всё это собираем, сортируем и отвозим пострадавшим. Так же у нас есть телефоны горячей линии: 068 220 43 37 или 095 694 57 96.

– На каком уровне ответственность за подготовку и неспособность Украины тушить такие большие пожары?

Олег Листопад: ДСНС как служба заслуживает похвалы: там классные специалисты, в городах они прекрасно умеют тушить пожары. Техника у них есть, но в лес она заехать не может, по бездорожью ехать не может. Поэтому надо другой подход. Не надо покупать дорогую машину: как я уже говорил, это может быть какой-то легкий мотоцикл с мотопомпой, это будет лучше. Лесников тоже хочу похвалить, Новоайдарское лесничество не в первый раз останавливает огонь. Все, что могут, они делают на уровне, который у них есть, с возможностями, которые имеют.

Они обпахивают эти угодья, когда идет пал с поля, но есть ещё один момент: часто в лес огонь приходит с полей или населенных пунктов. Люди жгут мусор, огороды, фермеры жгут стерню. Есть законопроект, уже зарегистрированный в Верховной Раде, там ответственность за нескашивание стерни предусмотрена: это будет большой плюс. Штрафы там увеличены, хотя я не согласен с тем, что штрафы нужно увеличивать.

Уровень ответственности – на самом верху. Так на сегодняшний день сложилось, что за всё отвечает президент. Может, ещё кто-то найдется, например, назначенный министр Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. Если он готов взять на себя ответственность, специалисты готовы помочь составить эту программу.

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