Пожежа на Луганщині: ДСНС задіяла авіацію для гасіння осередків вогню – відео
До гасіння лісових пожеж на Луганщині залучили пожежну авіацію, попри близькість цього району до території, окупованої російськими гібридними силами. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перебуваючи з поїздкою в області разом із президентом та главою ДСНС. (Відео ДСНС, МВС, Офісу президента, Радіо Свобода: Сергій Горбатенко)
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