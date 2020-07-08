До гасіння лісових пожеж на Луганщині залучили пожежну авіацію, попри близькість цього району до території, окупованої російськими гібридними силами. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перебуваючи з поїздкою в області разом із президентом та главою ДСНС. (Відео ДСНС, МВС, Офісу президента, Радіо Свобода: Сергій Горбатенко)