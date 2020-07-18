Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 липня 2020, Київ 13:38
Новини | Міжнародні

У французькому Нанті триває пожежа в одному з найбільших готичних соборів

Пожежа в місті Нант, Франція, 18 липня 2020 року

У місті Нант на заході Франції сталася пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Це один із найбільших готичних соборів у країні і найбільший у регіоні Бретань.

Понад 100 людей гаситимуть пожежу щонайменше до кінця дня, повідомив в ефірі BFM начальник регіональної пожежної охорони генерал Ролан Ферлах. За його словами, пожежа почалася в тій частині собору, де розташований великий орган. Він повністю знищений вогнем, а балкон, на якому він перебував, може обвалитися.

Собор у Нанті будувався понад 450 років, він був закладений у 1434 році, а завершений у 1891-му. У 1972 році покрівля собору повністю згоріла і була відновлена через три роки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG