У французькому Нанті триває пожежа в одному з найбільших готичних соборів

У місті Нант на заході Франції сталася пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Це один із найбільших готичних соборів у країні і найбільший у регіоні Бретань.

Понад 100 людей гаситимуть пожежу щонайменше до кінця дня, повідомив в ефірі BFM начальник регіональної пожежної охорони генерал Ролан Ферлах. За його словами, пожежа почалася в тій частині собору, де розташований великий орган. Він повністю знищений вогнем, а балкон, на якому він перебував, може обвалитися.

Собор у Нанті будувався понад 450 років, він був закладений у 1434 році, а завершений у 1891-му. У 1972 році покрівля собору повністю згоріла і була відновлена через три роки.