Одеса: четвертого підозрюваного в пожежі в готелі «Токіо Стар» відправили в СІЗО – він повернувся з-за кордону

Суд відправив під варту четвертого підозрюваного у справі пожеж в готелі «Токіо Стар» («Паровоз») в Одесі Сергія Дурача, співвласника готелю.

Дурач із 20 серпня 2019 року перебував за кордоном; у грудні 2019 року Одеський апеляційний суд постановив взяти його під варту, а сам підприємець був оголошений у міжнародний розшук. Він повернувся в Україну 15 липня 2020 року і був затриманий в аеропорті.

Сам він на суді заявив, що спочатку проходив за кордоном лікування, а потім не міг повернутися через карантин. У Дурача є громадянство Болгарії, і він наголосив, що повернувся добровільно, хоча і не був зобов’язаний це робити.

Підозрюваний повідомив, що запланував лікування за кордоном заздалегідь і також заздалегідь придбав квитки. Після пожежі 17 серпня 2019 року він допомагав постраждалим в пожежі, але 20 серпня мав виїхати з країни на лікування, сказав Дурач.

Під час судового засідання стало відомо, що Дурач надав матеріальну допомогу двом постраждалим в пожежі – їхні родичі загинули в готелі «Токіо Стар». Постраждалі отримали по 50 тисяч гривень, іще двоє відмовились від грошей. Про це на суді повідомив адвокат Дурача Анатолій Гукасян і надав документи на підтвердження його слів – листи потерпілих були написані в червні 2020 року.

Адвокат також заявив, що вони хотіли допомогти більшій кількості постраждалих, але слідство не надало їм контактні данні постраждалих. Також адвокати Дурача заявили, що в липні 2020 року вони повідомили слідству, що підприємець повертається в Україну, і тоді ж Дурач заявляв, що частково визнає свою провину. І він сам, і його адвокати просили обрати йому запобіжний захід без обмеження волі.

Іще один підозрюваний у справі пожежі в готелі «Токіо Стар», головний інженер закладу, зараз перебуває в розшуку. Обвинувачені, а це підприємець Вадим Чорний і адміністратори готелів Ірина Паровик і Оксана Єжак, зараз перебувають на волі. В липні обвинувальні акти щодо них передали в Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті. Але 7 липня Чорний заявив відвід судді Людмилі Гаєвій, яка мала розглядати справу. Відвід буде розглядатись 22 липня, тільки після цього суд зможе розпочати розгляд.

І підприємців, і адміністраторів обвинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня 2019 року. Дев’ять людей загинули, десять були травмовані.

Державне бюро розслідувань також заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства і призвели до пожежі. Будівля неодноразово проходила перевірки ДСНС і, за документами, усувала недоліки, які ті знаходили. Проєкт будівлі також проходив затвердження в органах місцевої влади.