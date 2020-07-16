Одеса: ще одного підозрюваного у пожежі в «Токіо Стар» затримали в аеропорту

В Одесі затримали ще одного підозрюваного у справі трагічної пожежі в готелі «Токіо Стар» («Паровоз») Сергія Дурача. Дурач – співвласник готелю «Паровоз», який розташовувався на другому поверсі будівлі. Підприємця оголосили в розшук майже одразу після пожежі в серпні 2019 року. За офіційними даними, той виїхав за кордон за кілька днів до пожежі.

Факт затримання Радіо Свобода підтвердив Вадим Чорний, перший підозрюваний у справі про пожежу. За словами Чорного, зараз, після закінчення слідства Дурач вже не зможе впливати на його перебіг, а вирок визначатиме «не президент постами у фейсбуці, а суд на підставі переданих прокуратурою матеріалів».

«Дурач перебував цей час у країні свого громадянства, яка не передбачає екстрадицію. Те, що він повернувся за власним бажанням, говорить про те, що він не буде переховуватись, а те, що справа передана в суд, – що Дурач не зможе вплинути на хід слідства», – заявив Чорний.

У прокуратурі також підтвердили факт затримання Дурача – це відбулося 15 липня. Міру запобіжного заходу йому обиратимуть найближчим часом. Чорний майже три місяці перебував під вартою, пізніше його відпустили під заставу, а потім – під домашній арешт. Ще двоє обвинувачених, адміністратори готелів Ірина Паровик і Оксана Єжак, також не перебувають під вартою. На початку слідства в розшук також оголошували головного інженера закладу, але інформації про нього поки немає.

Справа про пожежу була передана в Приморський районний суд Одеси кілька тижнів тому. Але 7 липня Чорний заявив відвід судді Людмилі Гаєвій, яка мала розглядати справу. Відвід буде розглядатись 22 липня, тільки після цього суд зможе розпочати розгляд.

І підприємців, і адміністраторів обвинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня 2019 року. Дев’ятеро людей загинули, десятеро були травмовані.

Державне бюро розслідувань також заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства і призвели до пожежі. Будівля неодноразово проходила перевірки ДСНС і усувала недоліки, які ті знаходили. Проєкт будівлі також проходив затвердження в органах місцевої влади.