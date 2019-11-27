Власника одеського готелю, де в пожежі загинули люди, відпустили під домашній арешт

Одеський апеляційний суд звільнив під цілодобовий домашній арешт головного підозрюваного у справі пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» підприємця Вадима Чорного. Таке рішення колегія суддів ухвалила 27 листопада.

«Застосувати до Вадима Чорного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк всього розслідування до 18.12.2019 включно із забороною цілодобово залишити місце, де він мешкає», – говориться в рішенні суду. Чорний також має здати свої паспорти – український та американський.

Раніше Чорного готові були відпустити під заставу понад 50 мільйонів гривень, а прокуратура подавала апеляцію на скасування застави та залишення підозрюваного в СІЗО.

«Після того, як прокурор долучив до справи експертизу, згідно з якою загорівся новий електродріт, тримати мене було неможливо. Він не розумів різниці між первинним і вторинним загорянням і зробив це помилково, в іншому випадку я би сидів тут роками. Цей дріт встановив електрик із дипломом до сертифікованої розетки і офіційної пральної машини», – заявив Чорний після рішення.

Прокурор не став коментувати рішення суду. Домашній арешт обурив Надію Лебедєву – літню жінку, яка втратила в пожежі дочку і онуку. Останній місяць вона відвідує судові засідання, приїхала до Одеси з селища в Сумській області. Її зять вижив у пожежі, за клопотанням одесита Миколи Коваля було порушене кримінальне провадження про залишення чоловіком у небезпеці своєї дружини і доньки.

Апеляційні скарги Чорного і прокуратури розглядала вже третя колегія суддів – попередники брали самовідвід після клопотань захисту про недовіру.

Ще двоє підозрюваних у справі переховуються від слідства і оголошені в розшук. Це співвласник готелю «Токіо Стар» Сергій Дурач і головний інженер закладу. Його ім’я поки не повідомляється. Під домашнім арештом перебуває старший адміністратор готелю Ірина Паровик, ще один підозрюваний – адміністратор Оксана Єжак.

За словами Чорного, саме Єжак свідчила проти нього, хоча саме вона мала нести реальну відповідальність за події.

Чорний, який називає себе власником будівлі, у якій перебував готель «Токіо Стар», називає справу політичним замовленням – його ім’я в день трагедії назвав президент України Володимир Зеленський та пообіцяв, що одеський підприємець понесе відповідальність за життя дев’ятьох людей, які загинули в пожежі. Після зміни СІЗО на домашній арешт підприємець зазначив, що, скоріш за все, президент більше не втручатиметься в судовий розгляд, оскільки раніше його ввели в оману.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ятеро людей загинули, десятеро були травмовані. Кілька з них досі госпіталізовані.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.

Будівля неодноразово проходила перевірки ДСНС і усувала недоліки, які ті знаходили. Проєкт будівлі також проходив затвердження в органах місцевої влади.