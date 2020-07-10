Палаюча Луганщина та стомлені сонцем донеччани: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

5 тисяч гектарів мальовничого хвойного лісу. 24 житлові будинки та 80 дачних будиночків. П'ять людських життів. Це наслідки лісових пожеж у Луганській області, які тривали з 6 до 9 липня. Горів Новоайдарський ліс, а з ним – села. Тим, хто втратив житло, пообіцяли компенсації, в поки люди з розпачем розбирають те, що лишилося на їхніх згорілих подвір'ях. У лісництві заявили, що загоряння виникли у 5-х точках лісу впродовж лише півгодини – тому версію підпалу слідство також розглядає. Пожежники боролись з вогнем три доби. Чому пожежа досягла таких масштабів, чи може це бути приховуванням вирубок, як Україна допомагає потерпілим – аналізуємо в цьому ефірі.

Виповнюється шість років звільненню Слов'янська від російських гібридних сил. І досі в середовищі військових керівників та експертів точаться дискусії про те, чому формування Гіркіна випустили з оточеного міста – адже звідти вони попрямували у Донецьк. Обласний центр відтоді було втрачено. У фільмі «Прорив у Донецьк» Левко Стек шукає відповідь на це запитання, розмовляючи з учасниками подій 2014-го та реконструюючи шлях колони бойовиків зі Слов'янська (тут також текстова версія).

А ще до річниці звільнення вийшла книга «Місто, з якого почалась війна» – у ній зібрані злочини періоду окупації, вчинені над місцевими жителями.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Києві затримано чоловіка, якого підозрюють в причетності до збиття «Боїнга» рейсу МН17. Він, за даними слідства, був комунікатором між керівництвом угруповання «ДНР» та політичним керівництвом Росії.

Лише на один день підконтрольне Росії угруповання «ДНР» відкрило пункт перетину лінії розмежування. Вишикувались великі черги з охочих в'їхати та виїхати з окупованої території Донеччини. Після цього бойовики знову закрили КПВВ Новотроїцьке (Оленівка) зі свого боку. Через тотальну ізоляцію ОРДО дехто обирає інший маршрут – через неконтрольовану ділянку кордону з Росією. Скільки це коштує та як довго триває, читайте в матеріалі.

На море за перепустками, і це не жарт: підконтрольна Росії адміністрація Донецька перекрила доступ до селища Сєдове, єдиного «морського курорту ДНР». Це останній маршрут, який залишався у донеччан і луганчан на тлі пандемії. До цього додалася аномальна спека. Як наслідок, у цьому році, як ніколи раніше, популярністю стали користуватися пляжі на Донецьких ставках. Хоча до війни там часто гидували купатися місцеві...

У Маріуполі храм ПЦУ розписують в аутентичному українському стилі, «петриківкою». Це проєкт майстрині зі Львова Ольги Черьомушкіної. Ольга вирішила трохи відійти від традиційних кольорів петриківського розпису – червоного та жовтого – і адаптувати вбрання храму під море.

І наостанок: пригадуєте, ми багато розповідали вам про порятунок левів і ведмедів із приватного зоопарку в Покровську, де з них знущалися? Тоді хижаків через суд відібрали у власника. Один лев від виснаження навіть помер. А інших виходжували у реабілітаційних центрах – під Запоріжжям та в Карпатах. Зараз Державна виконавча служба виставила на безкоштовну реалізацію трьох левів і шість ведмедів. Це перший випадок в Україні, коли держава буде передавати конфіскованих судом диких тварин новим власникам. Ось вони:

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