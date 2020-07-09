(Друкуємо мовою оригіналу)

Из-за коронавируса и жесткого карантина граждане Украины не могут попасть в свои дома и к своим семьям, которые живут на неподконтрольной части Донецкой области. К Радио Донбасс.Реалии обратился житель Донетчины и рассказал свою историю: как ему пришлось поехать через территорию России в оккупированный российскими гибридными силами Новоазовск и обратно. Какой маршрут, сколько и где надо заплатить деньги?

Сергей (имя героя мы изменили из соображений безопасности) живет в окрестностях Славянска. Его родители и пожилая бабушка остались в Донецке.

Они старались каждое лето навещать Сергея и заодно поправляли свое здоровье.

Из-за пандемии коронавируса и карантина родственники Сергея решили не покидать Донецк.

У меня бабушке 87 лет, – рисковать и выезжать, пробовать пересечь линию разграничения наобум никто не собирался



«Родители зарегистрировались в Телеграмме, читали ленту: что люди регистрировались, подавали заявки и все это оказывалось бессмысленно. И попусту не стали тратить время. А так как у меня бабушке 87 лет, – рисковать и выезжать, пробовать пересечь линию разграничения наобум никто не собирался», – рассказывает мужчина.

Но на оккупированные территории пришлось ехать Сергею. В последний визит родители уехали на его автомобиле. Теперь машину надо было возвращать. Сергей говорит, что подумал: если не заберу автомобиль сейчас, потом могу не забрать вообще.

«Перевезти на украинскую таможню – за 500 гривен»

Родители Сергея нашли информацию, что должны открыть путь между Харьковом и Россией. Одна женщина в чате написала маршрут движения. И Сергей рискнул.

А из Таганрога уже маршрутных такси не было, и нужно было двигаться на такси



«Посмотрел расписание маршруток по России: Белгород-Ростов, Ростов-Таганрог. А из Таганрога уже маршрутных такси не было, и нужно было двигаться на такси на оккупированные российскими гибридными силами территории», – описывает план поездки Сергей.

Он заправил автомобиль товарища и доехал до таможни в Харькове. Там узнал, что украинскую таможню нельзя пересечь пешком, – можно только проехать. Вот как рассказывает мужчина о «таможенном бизнесе»:

Стоят возле таможни бравые ребята, которые садят к себе в машину за 500 гривен



«Стоят возле таможни бравые ребята, которые садят к себе в машину за 500 гривен и готовы перевезти тебя на украинскую таможню, – всего лишь за 500 гривен. Российскую дальше можно проходить пешком. Коррупционная составляющая очень простая: таможенники не пропускают, а все приходят в основном пешком. Перед таможней стоит большой автобус, который грузит 10-15 человек, с каждого собирает по 500 гривен, завозит на территорию КПП. Все проходят паспортный контроль. Водитель разворачивается и уезжает назад, даже не пересекая российскую границу».

А дальше, как говорит Сергей, надо идти пешком. На российской таможне – обязательный медосмотр.

Когда мы проходили температуру, – температура у нас показала у всех 41 градус



«Когда мы проходили температуру, – температура у нас показала у всех 41 градус. Потому что на российской таможне мы простояли с 10 утра до 5 вечера. Нас стояло в очереди человек 80 на пересечения российской границы с Украины. Потом доктор мне сказал: постойте немножко в тенечке, полейте себя водичкой, и температура спадет. Напишете бумажку о том, что вы не будете оставаться на территории России, а вы транзитом в «ДНР», и обсервацию вам проходить будет не нужно», – рассказывает Сергей о реалиях прохождения российской таможни.

Он вспоминает, что написал такую расписку, измерил еще раз температуру: она была уже 36,6. После этого мужчина прошел российскую таможню и сел с попутчиками в такси до Белгорода. Дорога обошлась в 600 рублей.

В Белгороде на автовокзале Сергей купил за 1800 рублей билет на автобус до Ростова.

14 часов в дороге – и в 8 часов утра мужчина приехал в Ростов-на-Дону. Там купил за 300 рублей билет до Таганрога и через полтора часа был на месте.

На автовокзале Сергею сказали, что в связи с карантином до КПП между Таганрогом и оккупированным российскими гибридными силами Новоазовском (это Донецкая область) маршрутки не ходят. Пришлось ехать на такси.

Реалии «ДНР»: «Карантина там не чувствуется»

Я был один. Свободно прошел пешком российскую границу. И впереди меня ждала территория «ДНР»



«Сел в такси, доехал до КПВВ, вышел. Как ни странно, никого не было, ни одного человека. Я был один. Свободно прошел пешком российскую границу. И впереди меня ждала территория «ДНР», – делится Сергей.

По его словам, блокпост контролируемых Россией войск он пересек без проблем. Там только измерили температуру. Ни о какой самоизоляции или обсервации не говорили.

Единственное, что спросили, – это адрес прописки. Без донецкой прописки на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области группировка «ДНР» не пропускает.

Карантина там не чувствуется: люди ходят без масок, никакого масочного контроля нет



А вот что рассказал мужчина о карантинных реалиях Новоазовска: «Карантина там не чувствуется: люди ходят без масок, никакого масочного контроля нет. В магазин тоже можно было свободно зайти без маски. На КПВВ тоже можно было смело двигаться без маски. Везде ходил и подавал документы без маски, – и никто не делал никаких замечаний».

С неподконтрольных территорий Сергей выехал без задержек. Зато видел, как людей с украинскими паспортами, но без донецкой прописки, не выпускали с территорий, которые не контролирует украинская власть. Говорили – до окончания карантина.

На российско-украинской границе россияне заставили написать бумагу о том, что до окончания карантина он обязуется не въезжать на территорию Российской Федерации.

При въезде на территорию Украины мужчину не отправили на самоизоляцию или обсервацию, как говорит Сергей, потому что везде был транзитом.

Когда я въезжал в «ДНР», – я четко должен был сказать, что я тоже приехал транзитом, иначе меня опять бы закрыли на карантин



А еще Сергей признается, что еще до старта знал, какие фразы на каких блокпостах говорить: «Когда я выезжал из Украины, я обязательно должен был сказать, что я еду на территорию России. Если бы я говорил, что еду на территорию «ДНР», меня бы не выпустили. В России я четко знал, что мне нельзя говорить, что я еду в Россию, потому что меня закроют на карантин. И я говорил, что еду транзитом в «ДНР». Когда я въезжал в «ДНР», – я четко должен был сказать, что я тоже приехал транзитом, иначе меня опять бы закрыли на карантин. И, выезжая назад, я должен был говорить, что еду в Россию. А в России я должен был говорить, что я еду в Россию. Потому что они бы тоже меня не выпустили, если бы я сказал, что еду в Украину».

Всего за такую поездку пришлось заплатить около 8 тысяч гривен.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).