(Друкуємо мовою оригіналу)

Они возвращаются и «изучают» то, что осталось от их домов. Заглядывают в обгоревший холодильник – находят в морозилке ягоды, почти единственное, что не пострадало. «Все происходило так быстро, как в кино, – описывает жительница, – мы просто бежали. Не будешь же ждать, пока огонь дойдет..., да гори оно! – В сердцах говорит женщина и на последних словах осекается – от дома остался действительно только остов. В Луганской области всего за сутки сгорело дотла 24 дома и 5 тысяч гектар позавчера еще зеленого хвойного леса. 5 человек в этом пожаре погибли. И это пока только предварительные данные. Полностью ликвидировать пожар спасателям еще не удалось.

Когда огонь дошел до села Смоляниново, некоторые жители пытались гасить его самостоятельно. Об этом рассказывает Виктор Лыков, который сегодня приехал посмотреть, что осталось от его дома. Говорит, что подготовил насосы, шланги. Но отключилось электричество, и тогда он решил эвакуироваться. Вернулся после пожара в 7 вечера. Вместо родного двора увидел пепелище.

Сгорело все. Ничего не осталось



«Дом, кухня с сараем, гараж, туалет. Сгорело все. Ничего не осталось. Ночевал у друзей, а вот сейчас не знаю. Дочка в городе. Но у нее малосемейка. Живут втроем», – говорит Виктор Лыков.

«Я сбежала. Мы все отсюда сбегали», – рассказывает соседка Виктора Лыкова Наталья. С мужем Валерием они прожили в доме в Смоляниново 35 лет. Вчера их дом полностью сгорел. Говорит, что поступают предложения поехать в Харьков, Северодонецк. Но у них здесь работа.

Дадим по 300 тысяч семьям, которые остались без жилья – Зеленский

В Смоляниново полностью сгорели 24 дома. Еще 59 пострадали частично. В основном, горела одна улица – Песчаная. Она ближе всего находится к трассе и лесу, откуда пришел огонь. По предварительным данным, в пожаре погибли 5 человек. Кроме Смоляниново, огонь прошелся по дачному кооперативу «Волчье». Там, по данным ГСЧС Украины, сгорело 80 строений. Президент Владимир Зеленский, который сегодня приезжал в Смоляниново, заявил, что люди, которые пострадали от пожаров, получат финансовую помощь.

«Мы решили дать 300 тысяч гривен каждой семье, которая осталась без дома. Чтобы просто была возможность купить новое жилье. И каждому человеку отдельно мы выделим еще по 20 тысяч гривен для поддержки», – заявил Владимир Зеленский.

Также компенсацию должны получить семьи погибших. Однако суммы президент не назвал.

Остальные улицы, которые ведут вглубь села, остались целыми. Однако местные жители столкнулись с другими проблемами.

«Нет света, нет воды, нет газа. Ничего не работает. Нет хлеба. Вот пришли спросить, когда хоть что-то дадут», – рассказывает жительница Смоляниново Людмила Асурдинова.

Очаги огня в разных местах возникли в течение получаса – лесники

Основные версии причин пожара, по данным главы Нацполиции Украины Игоря Клименко – погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог. О поджоге пишут многие местные жители в соцсетях: там циркулирует мысль о том, что так могли скрывать незаконные вырубки леса.

На видео, которые сняли с дрона военные, видно, что лес 7 июля горит одновременно во многих местах:

А Новоайдарское лесное хозяйство сообщало, что 5 очагов загорания возникли в очень узком промежутке времени – с 11:25 до 12:04:

Вместе с тем, в последнюю неделю в Луганской области стояла 40-градусная жара.

Для борьбы с пожаром подключили авиацию

Всего огонь распространился на площади в 5 тысяч гектар, говорит заместитель главы службы по чрезвычайным ситуациям Николай Ильченко. И пока полностью локализовать пожар не удалось.

Нам еще нужно хорошенько поработать днем и ночью



«Конечно, мы хотим сделать все как можно быстрее. Но по прогнозам об этом более реально мы сможем говорить завтра. Т.е. нам еще нужно хорошенько поработать днем и ночью», – говорит Николай Ильченко.

Сегодня, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, к работам привлечена авиация, хотя сначала это считали рискованным – близко линия фронта. Пожар тушат два самолета АН-32П, один из самолетов пролетал над лесом возле Смоляниново как раз во время визита Зеленского. Кроме того, в области работают спасатели из 5 регионов. Также привлечены полицейские и силы операции объединенных сил.