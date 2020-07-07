(Друкуємо мовою оригіналу)

Россия «взяла паузу», чтобы ответить Украине, Франции и Германии после встречи 3 июля политических советников стран-членов Нормандской четверки. Встреча длилась 11 часов и, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, «приблизила проведение саммита в Берлине».

Российский же переговорщик Дмитрий Козак заявил, что «в ближайшее время» ждёт от Киева проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса.

Почему Украина не принимает закон об особом статусе ОРДЛО – и дождется ли этого Москва? Возможна ли активация Украиной «плана Б» по Донбассу, если выборы осенью там не состоятся? И какой «плана Б» по Донбассу у России?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт-международник Максим Яли и политический аналитик Александр Кочетков.

– О чём говорит, с вашей точки зрения то, что встреча длилась так долго?

Максим Яли: Это говорит о том, что разговор был сложным и вызывал много споров. В отличие от Парижского саммита Нормандской четвёрки, не было подписано итогового сообщения в коммюнике. То есть российскую сторону предложения украинской стороны, которые, судя по всему, излагалось подробно и долго обсуждались, не устроили. Именно с этим было связанно сообщение Козака, что им необходима пауза. Тем более в газете «Шпигель» вышла информация, что дедлайн – 6-е число. Хоть он и опроверг, что была названа точная дата, тем ни менее, он говорит о ближайшем времени.

«Ближайшее время» нужно рассматривать в контексте того, что и российская сторона требует, и господин Ермак постоянно заявляет: он по-прежнему имеет надежды провести выборы на неподконтрольных территориях одновременно с местными выборами по всей территории Украины. Времени на их подготовку остается мало. Начнём с того, что не прекращён огонь, не говоря уже о стандартах ОБСЕ, которые якобы российская сторона обещает обеспечить: доступ медиа, всех политиков, вопросы безопасности для возможных кандидатов от проукраинских сил.

– Для чего Москва взяла паузу? Чтобы дождаться голосования Верховной Рады за обновлённый закон об особом статусе Донбасса с имплементированной формулой Штайнмайера?

Максим Яли: Обычно язык дипломатии не подразумевает прямых ультиматумов. Связка Козака с Ермаком действует достаточно давно. Именно определённые успехи в обмене позволили господину Ермаку стать не только ответственным за переговоры по Донбассу, но и в целом за внешнею и внутреннею политику, стать главой Офиса президента. Определённый уровень доверия, судя по всему, там есть. Господин Ермак уверяет по-прежнему, что вероятность внесения поправок в Конституцию есть, но постоянно какие-то внутренние факторы мешают это провести.

Времени, с точки зрения Кремля, я думаю, они отвели достаточно, учитывая удачно складывающиеся внешние обстоятельства: то же обнуление, которое зацементировало власть Путина: у него фактически развязаны теперь руки. Ухудшение внутриэкономической ситуации, определённый подрыв рейтинга и самого Путина, и власти – всё это является теми факторами, которые могут побудить к необдуманным эмоциональным действиям, а именно к так называемому плану «Б».

Как раз российская сторона предупреждала украинскую и дала им ещё последнее время, чтобы они внесли законопроект с формулой Штайнмайера и поправками в Конституцию. Но времени отвели немного – максимум месяц-два.

– Почему, с вашей точки зрения, не голосует Верховная Рада за закон об особом статусе ОРДЛО?

Александр Кочетков: Потому что нету голосов. Ни один украинский президент, законно избранный и обращающий внимание на мнение своих избирателей, не хочет уничтожать то, чем он хочет руководить. Он не хочет идти на действия, которые полностью дестабилизируют Украину.

Если мы внесём поправки в Конституцию – проблемы гарантированы, а улучшения ситуации, мягко говоря, не предстоит



Внесение в Конституцию, давление со стороны президента по внесению таких изменений обязательно вызовет протесты, раскачивание ситуации, на что Кремль и рассчитывает в глубине своей политической души. Это – опасения Офиса президента, рациональные мотивы. У нас много лет при Порошенко действовал закон об особом статусе, потом его продлили, когда пришёл Зеленский – и что? Каким образом это помогло деэскалаци ситуации? Обстрелы продолжаются, никаких гуманитарных связей не налаживается, Донбасс с неконтролируемой территорией занимают предельно антиукраинскую позицию даже в мелочах. Если мы внесём поправки в Конституцию – проблемы гарантированы, а улучшения ситуации, мягко говоря, не предстоит.

Ещё одна важная проблема – нет доверия к Кремлю, особенно в дипломатической ситуации, которая есть между Украиной и Россией сейчас. Они могут пообещать вывести войска, провести разоружение неконтролируемых военных отрядов, запустить туда украинских политиков: мы получим изменения в Конституцию фантастическими усилиями власти, а этого не произойдёт. То есть спросу-то никого нет, ответственности никакой нету. Поэтому никто не хочет рисковать. Наша власть считает, что она сделала определённый шаг по продлению закона об особом статусе, а дальше шаги должны быть за Россией.

Россия ведёт себя чисто в ключе советской дипломатии



Конституция – это слишком серьёзно и гарантированная дестабилизация страны, чего никто не хочет. А как закон он действовал раньше, может действовать и сейчас. Но Россия ведёт себя чисто в ключе советской дипломатии: ультимативные позиции и «мистер нет» в качестве главного переговорщика.

– Чем не устраивает, с вашей точки зрения, Российскую Федерацию просто закон: ведь там будут желаемые Москвой народная милиция, местные суды и подобные вещи?

У России нету планов устроить разоружение, деэскалацию и привести ситуацию к миру



Александр Кочетков: У России нет планов устроить разоружение, деэскалацию и привести ситуацию к миру. Если б они этого хотели, они бы выполнили и деэскалацию, и интеграцию Донбасса в течении буквально двух недель. Наоборот идёт продолжение исходного плана на максимальную дестабилизацию Украины, используя Донбасс в той или иной форме: в качестве военного противостояния, сейчас – в качестве дипломатического повода. Давление насчёт изменений Конституции – это чёткий расчёт на то, что пойдут протесты, уличная активность и этим можно будет воспользоваться, навязав более жёсткие условия.

– Почему глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что благодаря этим переговорам Украина приблизила проведения саммита в Берлине. Какая тактика украинской стороны, с вашей точки зрения?

Максим Яли: Эти заявления нужно воспринимать сугубо для внутренней аудитории. У него нет другого выхода, тем более он находится под шквалом критики. Соответственно он пользуется пока ещё доверием президента Зеленского и ему необходимо хотя бы на словах говорить, что идёт какой-то процесс, прогресс, что ситуация продвигается.

Именно он ответственный за урегулирование конфликта на Донбассе и окончание войны, что является уже однозначно едва ли не единственным обещанием президента Зеленского, на которое он делает ставку, забыв о посадках, которые весной не произошли, на фоне ухудшения экономической ситуации, которая будет лишь усугубляться.

Соответственно необходимо вбрасывать в информпространство позитивные месседжи, успокаивать свой электорат, потому что социология говорит, что доверие к президенту Зеленскому падает, не говоря уже о его политической силе в парламенте: там есть раскол.

Если мы посмотрим на провал голосования за программу премьера Шмыгаля, там на лицо раскол. Даже внутри его партии и этих голосов нет. И в данной ситуации Украина оказалась фактически в цугцванге. То есть давление России, если Украина пойдёт на имплементацию в законодательство формулы Штайнмаера, – это внутренняя дестабилизация, протесты, грозящие перейти в неконтролируемые ситуации, учитывая наличие оружия, активизацию и готовность части оппозиции действовать жёсткими мерами.

Сейчас мы будем свидетелями увеличения количества обстрелов, что всегда происходит, что Кремль использует как рычаг давления



С другой стороны – если Зеленский на это не пойдёт: будет давление России, ухудшение ситуации на Донбассе. Я уверен: сейчас мы будем свидетелями увеличения количества обстрелов, что всегда происходит, что всегда Кремль использует как рычаг давления. Соответственно это так же приведёт к уменьшению поддержки среди электората Зеленского. А сейчас, перед выборами, крайне важно удержать высокие рейтинги.

Поэтому президент Зеленский находится фактически в безвыходном положении. Любой его шаг будет приводить как к внутренней дестабилизации, так и ухудшению его власти, не говоря уже о рисках дестабилизации, которая приведёт к устранению его от власти, если он пойдёт на поправки в Конституцию.

– Но сейчас уже стало очевидно, что осенью не будет местных выборов в ОРДЛО.

Максим Яли: Это очевидно нам, экспертному сообществу, но не очевидно ещё избирателям Владимира Зеленского. Судя по всему, это уже становится очевидным и для Кремля, именно с этим и связанно отсутствие подписания итогового документа по этой встречи, их ультиматум.

Россия давит и на те стороны, чтобы господин Макрон и госпожа Меркель оказали определённое давление на Украину



Чисто теоретически, это возможно, если реализовать хотелки Кремля, ввести эти законопроекты, формулу Штайнмайера, но в принципе невозможно обеспечить стандарты ОБСЕ – это известно всем. Другой вопрос – если мы посмотрим на позиции, поведение наших западных партнёров, особенно Францию, у которой серьёзные интересы, экономические взаимосвязи с Россией, Германией, «Северный поток-2»: то путём политической коррупции, предложением дорогостоящих, многомиллиардных проектов в условиях кризиса Россия давит и на те стороны, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель оказали определённое давление на украинскую сторону.

Если, не дай Бог, господин Зеленский проголосует за формулу Штайнмайера, пойдёт по этому кремлёвскому сценарию – то я не сомневаюсь, что ОБСЕ признает эти выборы, не смотря на очевидные противоречия, и этот закон вступит в силу, чтобы всем стало легче. Господин Зеленский и господин Ермак должны помнить: каждая страна преследует свои национальные интересы.

– Как Зеленский представит украинцам провал плана по проведению осеню выборов в ОРДЛО, если они не состоятся?

Александр Кочетков: В его трактовке это будет замечательная победа патриотических сил во главе с ним.

Андрей Ермак искренне верит, что с Россией можно договориться



В это сложно поверить, но Андрей Ермак искренне верит, что с Россией можно договориться, пойти на определённые уступки – и они вроде как выполнят свои обязательства, отказавшись от своей геополитической цели. Она у них звучит так, что развал Советского Союза – величайшая трагедия. И если это так, значит надо собирать его обратно. И они будут делать всё, чтобы собирать его обратно правдами и неправдами, силой и ложью, уговорами, давлениями, покупками – чем-угодно.

– Алексей Данилов, глава украинского СНБО, говорит о пяти планах по Донбассу. Каким будет запущенный​ план касательно Донбасса после выборов на всей свободной территории Украины? Как при Порошенко – вести переговоры ради переговоров?

Этот план «Б» подразумевает переход к консервации конфликта, построению некого Приднестровья



Александр Кочетков: От части, да. Этот план «Б» подразумевает переход к консервации конфликта, построению некого Приднестровья. То есть мы начнём каким-то образом строить оборонительную систему и фиксировать эту ситуацию, что Донбасс отделён на неопределённое время, в ближайшее время вернуться никоим образом не может, мы будем узаконивать определённые подходы, разбираться с пенсионерами и учащимися – в общем переходить к замораживанию конфликта. Это Украине вполне по силам.

– Но ведь не устраивает, наверное, такая ситуация Кремль. Максим, вы нарисовали в своей колонке апокалиптический сценарий. С вашей точки зрения, этой осенью в мире складывается такой идеальный шторм, при котором Российская Федерация может при равнодушии западных партнёров делать фактически что угодно с Украиной.

Максим Яли: У меня два сценария – мягкий и жёсткий. Мягкий – это как раз процесс внутренней дестабилизации.

В августе Россия будет проводить крупнейшие, широкомасштабные воинские учения Кавказ-2020. Именно после таких учений была военная агрессия против Грузии.

Хотя многие говорят, что до выборов в США не будет никакой дестабилизации. Напомню: в 2008 году тоже были выборы. Учитывая коронакризис, сейчас все государства озабоченны внутренними проблемами. Прогнозы МВФ, Всемирного банка стали более пессимистичны.

Считается, что экономический урон полностью проявится именно осенью и ситуация будет усугубляться, что может привести к внутренней дестабилизации и в странах Европейского Союза. Если сложить все внешние и внутренние факторы, в России так же будет усугубление ситуации, подрыв доверия к Путину лишь увеличиться.

Риски, с моей точки рения, крайне высоки. Нужно готовиться и к плану «Б» Российской Федерации



Как обычно, в России есть старый проверенный приём, ход – маленькая победоносная война, которая была и в Грузии в частности в 2008. Риски, с моей точки рения, крайне высоки. Нужно готовиться и к плану «Б» Российской Федерации. Особенно если посмотреть на концентрацию военных сил, дивизий на границах с Украиной. Эти пять лет с момента подписания Минска-2 они выстраивали там инфраструктуру, военную дислокацию, переброшено огромное количество войск для полномасштабного вторжения.

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