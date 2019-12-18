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18 грудня 2019, Київ 17:18
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про продовження «особливого статусу Донбасу»

Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує до кінця 2020 року дію закону про «особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Парламент схвалив закон 12 грудня. Рішення підтримали 320 народних депутатів. Не голосували у повному складі фракції «Голос»та «Батьківщина».
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Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а у жовтні 2018-го – ще на рік – до 31 грудня 2019 року включно. Нинішні зміни до закону в частині його пролонгації запропонував голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

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