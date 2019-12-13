Саміт у «нормандському форматі» показав найвразливіше місце Росії (огляд преси)

«Зеленський усвідомив, що з Путіним неможливо домовитися» – в публікації під таким заголовком експерти «Газети по-українськи» коментують підсумки «нормандського саміту» в Парижі.

«Бачимо відсутність будь-якого прогресу. Це логічно. Україна та Росія мають різні уявлення про вирішення конфлікту», – стверджує публіцист Віталій Портников. Він зазначає, що «нормандську зустріч» провели, бо Зеленський щиро прагнув зустрітися з Путіним. Він вірив, що Петро Порошенко не хотів або не міг припинити війну та домовитися з Кремлем.

Очевидно, після переговорів у Парижі Зеленський зрозумів, що Путін не має бажання домовлятися з будь-яким українським лідером. Що він розглядає його лише як потенційного керівника майбутнього російського генерал-губернаторства. Зеленський це усвідомив. Це і є головний результат «нормандської зустрічі», вважає експерт.

Тепер тиск росіян посилиться. Кремль примушуватиме Зеленського до капітуляції. Варто очікувати на політичне та військове загострення. Мовляв, якщо Україна хоче уникнути погіршення на фронті, має капітулювати. Другий раунд переговорів може відбутися, тільки якщо Кремль вирішить не поспішати з військовою ескалацією. Обмежиться внутрішньополітичною дестабілізацією України.

Зеленський має зробити висновок, наголошує Портников. Електорат, що прагне союзу з Росією та миру будь-якою ціною, більше не є опорою його президентства. Ті люди голосували на виборах за колабораціоніста, який віддасть Україну на милість Кремлю. Возз’єднає їх із Росією. Зеленський у Парижі показав, що не збирається цього робити. Тепер опорою його влади стануть прихильники-патріоти.

«Газета по-українськи» стверджує, що саміт у «нормандському форматі» показав найвразливіше місце Росії в тому, що стосується її планів на Донбасі. А саме – намір провести фейкові вибори, результати яких визнали б Київ і світ. Так, як це задумано в Мінських домовленостях – голосування з відкритим кордоном і під контролем російських спецслужб і бойовиків. Легітимізація окупованих територій через вибори, потім так званий особливий статус. І далі за сценарієм – цілком підконтрольний Москві анклав стає інструментом впливу на всю Україну.

Переговори в Парижі принесли трохи оптимізму. Відмова Києва від імітації виборів може і має стати тим, що зруйнує мінську пастку, зазначає автор статті Анатолій Марциновський. Адже, якщо зникають перспективи задуманого Путіним фейкового волевиявлення – для Кремля втрачають сенс Мінські домовленості в цілому. Тож важливою є озвучена Зеленським відмова виконувати дев’ятий пункт мінського «комплексу заходів», де йдеться про вибори при неконтрольованому Україною кордоні. На додаток до іншої вимоги – відсутності збройних формувань – це вибиває з ланцюга найважливішу ланку кремлівського плану.

Газета «Україна молода» коментує внесення у Верховну Раді депутатом зі «Слуги народу» Максимом Бужанським законопроєкту про скасування закону про державну мову. Це не оригінально, зазначає авторка статті Тетяна Михайлова. Це вже було кілька разів. І час від часу повторюється. Як на замовлення. То холера, то чесотка, то діарея... Оці клоновані історії-привиди довкола мовного закону – «дайош!» паралельно або перпендикулярно російську мову до корінної української, – ні до чого, окрім чергових акцій протесту, не приводять.

«Питання української мови є важливим і чутливим для українських громадян. Навряд чи в українській владі сидять самогубці, які реалізовуватимуть подібні ініціативи. Тому сподіваюся, що законопроєкт Бужанського відпочиватиме на смітнику, поруч із законопроєктом Новинського. Це вічна битва. Росія весь час хоче знищити Україну, в тому числі через знищення її мови – механізму захисту нашої ідентичності», – наголошує експерт газети, координатор руху «Простір Свободи» Тарас Шамайда.