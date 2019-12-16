«Цікаво було б прокинутися – і блокпостів немає»: реакції жителів ОРДЛО на заяви Путіна і Зеленського у Парижі

Припинення вогню, розведення військ, обмін «всіх на всіх» – вже тиждень Україна обговорює підсумки «нормандської зустрічі». Прогнози і оцінки – найрізноманітніші. Одні вважають її успішною і плідною, інші не вірять, що саміт може принести хоч якісь зміни на краще. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» вирішили запитати у жителів окупованого Донецька: що вони думають про заяви Путіна і Зеленського на «нормандському саміті».

Чи повинні переселенці брати участь у переговорах щодо Донбасу?

Президент України Володимир Зеленський: «У Мінську засідає Тристороння група. І там є представники, яких ми називаємо сепаратистами. Представники цих «товаришів» сепаратистів – як би жителі окупованого Донбасу. У мене величезна кількість друзів – жителі окупованого Донбасу. Це – інтелігентні люди, які втекли від куль, від вибухів, які втратили дім. Вони живуть сьогодні на території, яку контролює незалежна Україна, і я з ними в діалозі. Я б дуже хотів, щоб у Мінську, там де є нібито представники окупованої частини Донбасу, щоб до них приєдналися ще деякі представники, які виїхали. Вони – теж реальні переселенці і теж жителі окупованого Донбасу».

«Звідси повинні люди бути, ті, хто тут живе, за своє майно відповідати», – вважає житель окупованого Донецька.

«Ті люди Донбасу, які живуть за лінією фронту, розмежування – Краматорськ, Слов’янськ, Артемівськ – ось вони повинні брати участь. Ми повинні приймати спільне рішення щодо долі Донбасу. А київські – не знаю», – відповіла донеччанка.

Повинні всі люди брати участь, хто народився тут і хто тут живе. Вони виїхали не зі своєї волі

«Звичайно. Хто поїхав – вони ж тут жили. Повинні всі люди брати участь, хто народився тут і хто тут живе. Вони виїхали не зі своєї волі, а були змушені, вважаю так», – наголосила жінка.

«Зеленському я б порадив спочатку приїхати і подивитися на людей Донбасу, а потім говорити про щось. І він би зрозумів, що таке Донбас», – зазначив літній чоловік.

Чи підтримуєте ви «особливий статус Донбасу» в складі України?

Президент Росії Володимир Путін: «В першу чергу мова йде про внесення в Конституцію змін, які закріплюють особливий статус Донбасу на постійній основі, необхідно продовжити термін дії договору про особливий статус окремих регіонів Донбасу та в кінцевому підсумку надати цій нормі постійний характер, як це і передбачено в Мінських угодах».

«Я б тут сказав би так само, як і Зеленському, хай би Володимир Володимирович приїхав на Донбас і подивився, що це люди Росії. І нам не потрібна ніяка автономія. Нам потрібна Росія. Всього лише», – додав чоловік.

«Ніякої України нам не треба», – відповів житель окупованого Донецька.

Ми готові за російськими паспортами ставати в чергу



«Ми готові за російськими паспортами ставати в чергу», – зазначила жінка.

«Особисто я нічого поганого в автономії не бачу», – відповіла місцева жителька.

«Це ж Пушилін повинен вирішувати. Путін сказав, то й що? Він молодець, що говорить, але вирішуємо ж ми», – зазначив чоловік.

«Слава Богу, що хоч це налаштували, а то взагалі була б бананова республіка», – каже донеччанин.

Чи змінилися відносини України і Росії?

Володимир Путін: «Що стосується того, чи є потепління якесь. Я думаю, що так. Аякже».

«Путін – така людина, що приймає всіх. І нормально розмовляє навіть з ворогами», – каже чоловік.

«Вони хоч розмовляють», – відповів місцевий житель.

Маленькі дуже, але помітні звичайним людям зрушення є

«Судячи з обстановки в Донецьку, не по телевізору, а ось на побутовому рівні, я думаю, що починаються якісь зрушення. Я маю на увазі елементарні речі. Товари з’являються українські на полицях, наші комерсанти возять. Маленькі дуже, але помітні звичайним людям зрушення є», – вважає жителька окупованого Донецька.

Якщо вони сіли за переговори – це уже потепління



«Тихіше стало, це так. Якщо вони сіли за переговори – це уже потепління», – констатує чоловік.

«Ну, щось є, дай Бог, щоб було», – відрізав місцевий житель.

Чи вірите ви в перемир’я?

Володимир Зеленський: «20 разів усі сторони домовлялися про припинення вогню протягом цих майже шести років і 20 разів це припинення вогню зривалося. Я впевнений, якщо всі сторони дуже хочуть, то обов’язково буде правильний результат до кінця року».

«Не вірю я, що воно буде таке», – відрізав чоловік.

«Цікаво було б прокинутися – і блокпостів немає. Ось це було б добре, а так… Це все «нагорі» вирішується», – сказав житель окупованого Донецька.

«Я вірю. Мені хочеться вірити і хочеться, щоб так було. Кожна людина сподівається, що все буде добре», – відповіла місцева жителька.

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