Розведення в дії. Як зараз живе Катеринівка?

Після зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі стало відомо, що на Донбасі заплановане чергове розведення сил та засобів, яке мають здійснити до березня наступного року – визначили три нові ділянки. А що зараз відбувається там, де війська вже розвели? Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поїхали в Катеринівку, щоб дізнатися, як там змінилося життя через місяць після розведення.

Військова вантажівка, частково пофарбована в білий колір, стоїть неподалік в’їзду до Катеринівки. Тут відстежують, щоб домовленості про відведення і тишу на так званій ділянці №2 зберігалися.

Місцеві жителі на запитання «Чи стало краще?», теж відповідають запитанням – «А ви як думаєте?»

«Звичайно, краще. Якщо не стріляють – краще набагато, Господи. А то ж як стрельне і ноги трусяться одразу – чи попаде, чи не попаде. І чи буде відповідь. Як ви думаєте?» – каже місцевий житель.

Для тутешніх у фразі «не стріляють» – увесь зміст розведення сторін. Роками вони жили поміж двох вогнів – у «сірій зоні».

«Офіційно заявили... Третій раз нас звільняли. Ну ми ніколи не були під сепаратистами, я вам можу сказати. Це прямо, точно. Якщо не вірите – у кого хочете запитайте. Хоч і кажуть, та сторона зах... Може і заходила. Ми жили під Україною і залишаємося під Україною. Не знаю, хто це придумав. Прапор два рази вішали біля магазину», – заявляє жителька Катеринівки.

Приїхати в Катеринівку – це символ. Символ миру

Востаннє українська армія увійшла до села наприкінці 2017 року, під час так званого повзучого наступу.

Сюди ж приїжджав 5-й президент України Петро Порошенко.

«Приїхати в Катеринівку – це символ. Символ миру. Символ звільнення українськими Збройними силами без жодного пострілу для того, щоби не було тут ніяких ні російських, ні сепарських, ніяких інших військ», – заявляв тоді Петро Порошенко.

Говорить про Катеринівку і новий президент України Володимир Зеленський, адже саме тут розведення торкнулося багатьох цивільних, які знову опинилися попереду окопів.

Під час поїздки Зеленського до Золотого на Луганщині, йому казали про те, що розведення сил та засобів здебільшого відбудеться у Катеринівці.

«Називають, що розведення в Золотому. Але фактично, населений пункт Золоте під розведення не потрапляє, жодна вулиця. Потрапляє Катеринівка. Фактично, на сьогоднішній момент, там в ділянці розведення буде проживати приблизно людей 150», – йдеться у відеоролику Офісу президента.

Розведення сил почалося 29 жовтня, майже через місяць ОБСЄ підтвердила – процес минув успішно.

«Збройні сили України, в період із 29 жовтня на теперішній час, виконали всі завдання, передбачені планом-графіком. Силами Державної служби надзвичайних ситуацій України здійснено очищення визначених ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів та проведено демонтаж фортифікаційних споруд і об’єктів військового призначення», – заявляв офіцер-верифікатор Збройних сил України Олександр Захаров.

Поліцейські замість військових

Журналісти «Донбас Реалії» перевірили, як живуть у Катеринівці після початку процесу відведення сил та засобів. Про свій досвід розповів місцевий житель Валерій – він веде корів у той бік, де раніше були позиції військових. Випасав худобу і до війни, і під час. Навіть був поранений.

«Раніше, вони тут не давали – позиції військові стояли. Ой, тут заміновано, заміновано! Які тут міни? Який дурень тут буде ставити ці міни? Корови тут ходять постійно. А вони «міни-міни»... Ось там нехай ставлять. А тут... Куди я корів, якщо міни тут вони поставлять? Ось тут паркан був і тут було поставлено. Й натяжки звідси. Я виходив і тут ось підірвався», – пригадує Валерій.

То що змінилося у житті місцевих після того, як військові пішли? У зону розведення в районі Золотого Катеринівка потрапила в повному обсязі. Посеред села стоїть будинок, який слугує умовною межею поліцейського патруля. Хоча село простягається далі – безпеки там уже ніхто не гарантуватиме.

Саме поява поліції замість військових – одне із нововведень після розведення. Кажуть, вони тут цілодобово.

«Люди підходять, звертаються. Ми завжди раді допомогти, чим можемо. Дільничний завжди прийме звернення, розбереться в даній ситуації. Не дуже часто, якщо є запитання, то люди звертаються. Такої загрози немає. Все в спокійному режимі», – розповів «Донбас Реалії» боєць роти поліції особливого призначення Олександр.

На кілька кілометрів вулиць лише кілька патрульних і дільничний. Роботи у них тут небагато, але місцеві звертаються.

«Після розведення військових, до єдиного журналу обліку у нас зареєстровано 5 повідомлень громадян. Це були два обстріли, дві людини померли, природня смерть та сварка між сусідами», – розповідає начальник Попаснянського відділу поліції в Луганській області Володимир Золотарьов.

Людей зі зброєю тут не бачили. Раптом що – діятимуть за законом, зауважують в поліції та додають – без попередження ніхто стріляти не буде.

«Це звичайні, стандартні дії поліцейських – перевірка особи, у випадку його належності до якихось незаконних формувань, – це також затримання та вилучення зброї», – каже Володимир Золотарьов.

«Я живу теперішнім». Місцеві жителі про розведення

Хоча тут не стріляють вже місяць, місцевих на вулиці майже немає. Після обіду село неначе вимирає. Після 12-ї закривається магазин, люди ховаються по домівках, із журналістами спілкуються неохоче. Тому деякі з них спілкувалися зі знімальною групою «Донбас Реалії» через ворота. Кажуть – вже за звичкою хат зайвий раз не полишають. Надмірній увазі до села теж не надто раді.

На роботу я виходжу дуже рано – щоб я могла спокійно пройти, щоб в мене не «бахнули»

«Я живу теперішнім – те, що у мене ось тут відбувається. Ось це, про що я вам і кажу. Щоб я могла на роботу вранці вийти – я виходжу дуже рано, о пів на шосту, ще темінь усюди. Щоб я могла спокійно пройти, щоб в мене не «бахнули», щоб не підстрелили як качку. Або гусака. Ось я в цьому плані. А все інше... Я ж кажу – своя сорочка ближче до тіла», – каже жителька Катеринівки.

Ще одна жителька Катеринівки, Марія, розповіла, що з Катеринівки можуть виїхати лише за пенсією. А з хати після четвертої дня зазвичай не виходить. Вона разом із чоловіком живе на вулиці, що прямувала до позицій військових. Коли останні відходили, заспокоювали жителів.

«Вони казали: ми далеко не підемо, ми ж кілометр... Отам, де зараз пост», – пригадує Марія.

Жителі села побоювалися знову опинитися в «сірій зоні». Про це каже жителька Катеринівки Олена.

Пообіцяли – «не переживайте, все буде». Принаймні поки все є

«Переживали люди, так. Тому що вступити в «сіру зону»... Для нас це здавалося... У 14-му році ми вийшли – люди не стали отримувати пенсію, до нас ніхто не приїжджає. Всі якось налякані. Пообіцяли – «не переживайте, все буде». Принаймні поки все є», – розповідає вона.

Зараз у Катеринівці запасаються вугіллям, щоб перезимувати. За переговорами щодо Донбасу на найвищому рівні тут не стежать. Після розведення військ у селі сподіваються на великі зміни. Кажуть, місцева влада пообіцяла попрацювати над дорогами.

ДИВІТЬСЯ ПОВНУ ВЕРСІЮ ПРОГРАМИ «ДОНБАС РЕАЛІЇ»: