Бойовики відмовляють спостерігачам ОБСЄ у доступі до окупованих територій – штаб ООС

Незаконні збройні формування в ОРДЛО не пускають представників СММ ОБСЄ на окуповані території. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії: на блокпості приблизно за 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) дозволили патрулю Місії проїхати лише після 20 хвилин очікування; на блокпості західніше н.п. Верхньошироківське (кол. Октябрь; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) – лише після приблизно 1 години очікування», – мовиться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.