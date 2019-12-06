Сенцов заявляє про блокування Росією в ОБСЄ резолюції по Криму

Колишній політв’язнень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов, який бере участь в 26-у засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Братиславі, розповів про перешкоди Росії щодо ухвалення резолюції з пунктом про деокупацію Криму.

За словами Сенцова, він і ще один колишній політв’язень Роман Сущенко розповідали на заході про російську агресію.

«Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують внесення в підсумкову резолюцію питання деокупації Криму», – написав Сенцов у фейсбуці ввечері 5 грудня.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак у своїй промові під час заходу сказав, що міжнародне співтовариство, ОБСЄ зокрема, не повинно забувати про анексію Криму Росією.

5-6 грудня в Братиславі проходить засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ – центрального директивного і керівного органу Організації з безпеки і співпраці в Європі. На захід прибули близько 40 міністрів закордонних справ, у тому числі голова МЗС України Вадим Пристайко.

Парламентська асамблея ОБСЄ 8 липня ухвалила підсумкову декларацію, що включає резолюцію із засудженням російської анексії Криму і Севастополя та мілітаризації акваторій Чорного й Азовського морів.