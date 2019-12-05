Рада міністрів ОБСЄ обговорила ситуацію в Україні на засіданні в Братиславі

У столиці Словаччини Братиславі розпочало роботу 26-е засідання Ради міністрів закордонних справ Організації безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Як повідомляє МЗС України, у своєму виступі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив на високій ціні, яку платить держава та її громадяни «через відверте нехтування» Росією норм міжнародного права, Статуту ООН, базових принципів ОБСЄ.

«Це і окупація територій України, триваюче насильство на лінії розмежування на Донбасі, 14 000 вбитих та 30 000 поранених, сотні тисяч людей, які змушені залишити домівки через бойові дії та окупацію», – зазначив Пристайко.

На ситуацію в Україні, зокрема, на окупованих Росією теренах Донбасу, звернув увагу також президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі. На його думку, цей «найбільш серйозний конфлікт з часів «холодної війни» поставив під загрозу європейську безпеку і спричинив смерті, руйнування та постійні труднощі для населення».

Георгій Церетелі все ж сподівається, що «ми зможемо досягти прогресу за допомогою ОБСЄ, якщо нам дозволяють політичні лідери».

Як повідомляє українське МЗС, під час засідання також відбулася зустріч і переговори Вадима Пристайка з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршічеком. Зокрема, голова дипломатичного відомства Чеської Республіки підтвердив «незмінність курсу на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання незаконної анексії Росією Криму і продовження санкційного тиску на РФ».

5 грудня у столиці Словаччини Братиславі розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ – центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Участь у заході беруть близько 40 міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.

Ввечері 5 грудня відбудеться зустріч учасників засідання з колишніми засудженими в Росії українцями Романом Сущенком і Олегом Сенцовим, яку організувала делегація України. Співорганізаторами цієї акції стали, зокрема, Канада, Грузія, США, ЄС та його члени-країни.