Єрмак не виключає, що після зустрічі в «нормандському форматі» до Конституції будуть внесені зміни

Помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Королівському інституті міжнародних Chatham House у Лондоні заявив, що президент за результатами саміту в «нормандському форматі» у Парижі може внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Лондона.

«Президент України готовий за результатами саміту в Парижі, це буде залежати від результатів – наголошую, внести на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії цього закону («Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» – ред.). Також після цього, вже наступного року, ми готові запропонувати зміни до цього закону, серед інших, це імплементація «формули Штайнмаєра», – сказав Єрмак.

Він зазначив, що в питанні проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях незмінною залишається позиція, що ці вибори мають бути проведені винятково за українським законодавством і за низки умов.

«Ці вибори, ми переконані в цьому, повинні відбутися виключно, відповідно до українського законодавства. Це передбачає, що на цей період там не можуть знаходитися будь-які іноземні військові або інші нелегальні, з точки зору українського законодавства, озброєні групи. Також, відповідно до українського законодавства, контроль за українським кордоном має бути за українським урядом… Ми хочемо провести вибори одночасно на всій території України у жовтні 2020 року. Ми говоримо з ОБСЄ про розширення їхнього мандату», – додав Єрмак.

Україна, за його словами, готова виконати одне з положень Мінських домовленостей, яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що буде розроблений новий закон про так званий «особливий статус Донбасу», і він буде написаний «разом з усім українським суспільством».

18 листопада міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що варто мати напрацювання щодо законопроєкту до зустрічі лідерів у «нормандського форматі». Того ж дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що новий законопроєкт про «особливий статус Донбасу» буде розроблятися після зустрічі в «нормандського форматі».

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а у жовтні 2018-го – ще на рік – до 31 грудня 2019 року включно.