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07 липня 2020, Київ 07:40
Політика

Росія фактично висуває ультиматуми Україні – Володимир Огризко

Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України

Переговорний процес щодо Донбасу фактично тупцює на місці, зазначає газета «День». Видання зазначає, що останнім часом українська делегація доволі часто відвідує німецьку та французьку столиці, координуючи свої пропозиції і дії з європейськими партнерами з «норманського формату».

За повідомленням низки ЗМІ, представники України і Росії – Андрій Єрмак та Дмитро Козак – зараз не контактують напряму, як це було раніше. Більшість переговорів ведуться через Берлін та Париж.

«Добре, що подібні зустрічі відбуваються, але прикро, що Російська Федерація своєї позиції не міняє, – коментує ситуацію «Дню» колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. – Відтак говорити про якісь кроки до майбутнього саміту лідерів «норманської четвірки» дійсно складно… Те, що Росія фактично висуває ультиматуми, свідчить, що на зустріч погодиться лише у тому випадку, якщо ми підемо на її умови. Якщо не змусити Росію змінити позицію, тоді навряд чи варто чекати серйозних змін».

Газета стверджує, що всі сьогоднішні події навколо мінського процесу – це наслідок дипломатичної пастки, в яку потрапила українська влада на чолі з Петром Порошенком, підписавши рік тому рукою Леоніда Кучми домовленості в столиці Білорусі. Розпочавши переговори в Женеві, Україна, за твердженням газетярів, не витримала тиску і погодилася на прямий контакт із бойовиками і представником Кремля. Про це йдеться в статті «Ультиматум після «нуля».

Коментують останню зустріч у Берліні політичних радників «нормандської четвірки» і «Факти». Видання цитує політолога Кирила Сазонова, який зазначив: «Путін не хоче припинення війни і миру з Україною. Не хоче. І повернення Донбасу він бачить тільки як російський анклав в Україні. Як тимчасове рішення до повного повернення Києва в статус російської колонії».

Україну такий сценарій не влаштовує категорично, і це є головною передумовою, яка в даний момент зводить нанівець всі зусилля переговірників і посередників, переконаний експерт.

Українська економіка намагається самоадаптуватися до посткарантинної реальності. Втім, як пише газета «Україна молода», це виходить у неї не завжди і не зовсім так, як би хотілося урядовцям: в Україні зростає безробіття, посилюються також темпи зростання заборгованості з виплати зарплат.

У Міністерстві економіки підрахували: тіньовий сектор в Україні торік скоротився, а це значить, що українська економіка стає більш прозорою. За підрахунками урядовців, напередодні запланованої податкової реформи рівень тіньової економіки в Україні за підсумками 2019 року скоротився на три процентні пункти в порівнянні з рівнем 2018 року.

Тим часом чимало експертів видання зазначають: під час виходу із затяжної економічної кризи серйозно говорити про зниження тіньового сектору – надто оптимістично. Хоча би з однієї вагомої причини: «післякарантинний» світ і, зокрема, Україна вже зіткнулися з масовим безробіттям. Яке навряд чи найближчим часом зменшиться. Стаття називається «Криза глибшає: в Україні зростає безробіття та заборгованість із зарплат».

Одна з найбільших інтриг місцевих виборів у жовтні – це боротьба за посаду міського голови Львова, переконує газета «Голос України». Найцікавіший сценарій розгортатиметься, якщо участь у перегонах візьмуть політики Андрій Садовий і Олег Синютка. Поки що обидві команди зайняли позицію очікування і не роблять гучних заяв, хоча соціологія свідчить, що ці претенденти входять у трійку найрейтинговіших кандидатів. Хто третій претендує на крісло міського голови Львова, і які партії там найавторитетніші, розповідає парламентське видання.

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    Ірина Біла

    На Радіо Свобода працюю з кінця 1990-х. Закінчила Київський університет культури і мистецтв – інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

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