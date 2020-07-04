Росія чекає від Києва проєкт про «особливий статус» ОРДЛО «найближчим часом» – Козак

Росія чекає від України проєкту поправок до Конституції, які б врегулювали «особливий статус Донбасу», але не до 6 липня, як раніше повідомляв Spiegel, повідомив за підсумками зустрічі політичних радників нормандського формату в Берліні заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

«Не до 6 липня, а найближчим часом. Таким чином, сьогодні не вдалося отримати від України чіткої відповіді, коли буде підготовлений цей документ поправок до Конституції», – цитують його заяву російські ЗМІ.

Козак заявив про відсутність прориву за результатами зустрічі в Берліні.

За його словами, учасники зустрічі «спробували визначити» часові рамки проведення нового саміту.

«Але про це говорити поки що дуже-дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі – а це величезний обсяг роботи, перш за все, з боку України – ті рішення, які були схвалені на саміті 9 грудня», – сказав заступник голови адміністрації Путіна. За його словами, «це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом».

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський, коментуючи вимоги Росії до України представити проєкт конституційних змін про особливий статус ОРДЛО, заявив: «Ніхто від України не може нічого вимагати. Ми – незалежна країна, потрібно всім попрацювати над риторикою. Що стосується зустрічі, скажу вам відверто: поки що не готовий говорити. Дуже непогано пройшла зустріч, предметно пройшла. Більше нема що коментувати».

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який у складі української делегації брав участь у засіданні, заявив, що зустріч у Берліні «на крок наблизила проведення саміту в Берліні».

Як повідомили в Офісі президента за підсумками 11-годинних переговорів, Україна, Франція й Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, й наблизити проведення саміту в Берліні. Натомість Росія, за даними ОП, взяла паузу для підготовки відповіді на «консолідовану позицію України, Франції та Німеччини».

Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і Росії) зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.

17 червня голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю сайту Lb.ua заявив, що «українська делегація представила перший закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» з імплементованою «формулою Штайнмаєра».

Пізніше представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі в Мінську Сергій Гармаш в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії заявив, що Офіс президента підготував поправки до вже наявного законопроєкту про «особливий статус окремих районів Донбасу», а не новий законопроєкт.