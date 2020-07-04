Зеленський не розповів деталей берлінської зустрічі щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський вирішив не коментувати зустріч політичних радників лідерів держав нормандського формату про врегулювання на Донбасі.

Зустріч пройшла 3 липня в Берліні. З українського боку в ній брали участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і віцепрем’єр Олексій Рєзніков.

Під час перебування Зеленського на Одещині 4 липня журналісти спитали в нього, чи правда, що Росія вимагає від України представити проєкт конституційних змін про особливий статус ОРДЛО. Про це повідомляли німецькі ЗМІ.

«Ніхто від України не може нічого вимагати. Ми – незалежна країна, потрібно всім попрацювати над риторикою. Що стосується зустрічі, скажу вам відверто: поки що не готовий говорити. Дуже непогано пройшла зустріч, предметно пройшла. Більше нема що коментувати», – заявив Зеленський.

Він додав, що пізніше матиме нараду з цього приводу.

Єрмак, який був присутній на виступі президента, також не став розповідати про хід 11-годинних переговорів. Раніше Єрмак заявляв, що зустріч політичних радників лідерів держав нормандського формату 3 липня в Берліні наблизила проведення наступного саміту лідерів України, Франції, Німеччини і Росії в Берліні.

4-5 липня відбувається візит президента України в Одеську область. В офіційній програмі – відкриття стадіону в Южному, привітання військових із днем ВМСУ та відвідування затонулого бункерувальника Delfi на одеському пляжі.