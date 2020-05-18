СБУ взялася за розслідування можливої державної зради Єрмака і Кучми – В’ятрович

Служба безпеки України почала кримінальне провадження щодо можливої державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович у Facebook. За його словами, справа стосується голови Офісу президента Андрія Єрмака і представника президента в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

«СБУ нарешті відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради «окремими представниками української делегації» на переговорах у Мінську. Шкода, що СБУ соромиться прямо назвати прізвища вказаних у моєму зверненні «окремих представників», адже йдеться про голову офісу президента Андрія Єрмака і другого президента України Леоніда Кучму. А ще шкода, що СБУ не вчинила за законом одразу після мого звернення, і мені довелося звертатися до суду», – написав В’ятрович 18 травня.

За його словами, відкриття провадження – «це лише перший крок».

«Адже президент Зеленський, керівник його адміністрації Єрмак і голова СБУ Баканов – давні друзі і колеги по «кварталу 95». Одна команда, спільники. Та й рішення про дії в інтересах держави-агресора учасники переговорів у Мінську явно не експромтом приймали. Важко вести розслідування, коли є всі шанси вийти на самих себе. Тому маємо всім миром допомогти СБУ, тримаючи цю справу в фокусі суспільної уваги», – додав депутат і опублікував копію відповіді СБУ.

Єрмак і Кучма це рішення наразі не коментували.

23 квітня В’ятрович повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва за його скаргою зобов’язав Службу безпеку України розслідувати можливу державну зраду з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника президента в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

10 квітня народний депутат повідомив, що вимагає від СБУ та ДБР відкрити провадження проти Єрмака та Кучми через надання «державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Йдеться про домовленість щодо створення в Мінську «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.