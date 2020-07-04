Росія взяла паузу – ОП про 11-годинну зустріч радників «нормандської четвірки»

Україна, Франція й Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, й наблизити проведення саміту в Берліні, повідомив Офіс українського президента.

Як йдеться в повідомленні, поширеному вранці 4 липня за результатами зустрічі в Берліні політичних радників лідерів держав – учасниць нормандського формату, Росія взяла паузу для підготовки відповіді на «консолідовану позицію України, Франції та Німеччини».

Як повідомили в ОП, зустріч у Берліні тривала 11 годин і відбулася за декілька днів до чергового засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

«Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав «нормандської четвірки» за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу і створення передумов для проведення наступного саміту в нормандському форматі в Берліні», – йдеться в повідомленні.

За даними ОП, учасники зустрічі дійшли згоди, що потрібно «докласти максимум зусиль» для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав нормандського формату. Зокрема, сторони зійшлися на думці щодо необхідності реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

«Домовленості Паризького саміту лідерів держав – учасниць нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль», – заявила українська делегація.

Делегацію очолював віце-прем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, до її складу входив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, зустріч «на крок наблизила проведення саміту в Берліні».

Найближчим часом сторони вирішили узгодити порядок денний для роботи ТКГ для зближення позицій для проведення саміту в Берліні.

Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і Росії) зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.