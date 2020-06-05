Меркель з жодним із президентів так часто не спілкувалась, як із Зеленським – посол

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що у п’ятницю відбулася чергова телефонна розмова канцлера Німеччини Ангели Меркель із президентом України Володимиром Зеленським.

«Це вже 11-а за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Володимира Зеленського. З жодним іншим главою іноземної держави канцлер уряду Німеччини так часто не спілкувалася», – написав посол у твітері.

Водночас президент Володимир Зеленський вказав, що сторони говорили про імплементацію домовленостей «Нормандської четвірки».

«Ангела Меркель – справжній друг України. У телефонній розмові ми підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті «Нормандської четвірки» в Парижі. Їхнє ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні», – написав Зеленський у твітері.

Під час одноденного візиту до Берліну української делегації на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою обговорили воєнний конфлікт на сході України.

Раніше цього тижня відбувся одноденний візит до Берліну української делегації на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, в перебігу якого із німецькою стороною обговорювався збройний конфлікт на Донбасі.

Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна та її партнери не можуть назвати точну дату наступного саміту глав держав у «нормандському форматі», але Німеччина має «залізну критичну волю» провести цей захід у Берліні.

Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і Росії) зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.