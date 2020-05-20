Зеленський про зустрічі з Путіним: ми повинні говорити і домовлятися

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не відмовиться від зустрічей із президентом Росії Володимиром Путіним, бо вважає потрібним «будь-який формат», який наближає Україну до повернення політв'язнів і територій.

Зеленський сказав про це 20 травня в Києві на пресконференції, присвяченій року свого президентства.

«Що стосується президента Росії: ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятися. Я ще раз говорю: Мінський формат – пріоритет, але ніхто не відміняє будь-які інші формати. Я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни і повернення наших територій і людей», – заявив Зеленський.

За словами президента, останнім часом у нього не було зустрічі з Путіним, «не було дзвінків», бо всі країни зараз займаються коронавірусом.

«Ми не відпускаємо у вільний простір питання про повернення наших людей і територій. І з Німеччиною, і з Францією ми говорили, і відразу після спаду (ситуації з коронавірусом – ред.) має бути нова зустріч у «нормандському форматі», – сказав президент.

Зеленський додав, що завдяки переговорам відбулися три обміни, 135 людей були звільнені.

Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна та її партнери не можуть назвати точну дату наступного саміту глав держав у «нормандському форматі», але Німеччина має «залізну критичну волю» провести цей захід у Берліні.

Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини і Росії) зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.