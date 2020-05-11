Посол Мельник розповів, коли Берлін буде готовий прийняти «нормандський саміт»

Україна та її партнери не можуть назвати точну дату наступного саміту глав держав у «нормандському форматі», але Німеччина має «залізну критичну волю» провести цей захід у Берліні, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Головне – домогтися виконання від Росії зобов’язань, які Путін взяв на себе у Парижі. І тут в нас дуже багато є того, над чим треба працювати. Тому я не можу давати прогнозів щодо часових параметрів. Але ми маємо залізну критичну волю і готовність офіційного Берліна провести цей наступний саміт, як тільки ми відчуємо, що ми можемо говорити про відчутний прогрес у виконанні «Мінська», – заявив український дипломат.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, завдяки його «довірливим контактам» із німецьким колегою Гайко Маасом зміг відновити переговори у форматі «нормандської четвірки» на рівні глав МЗС.

«Останні такі переговори відбулися майже два роки тому. Таким чином, сьогодні переговори ведуться на двох треках – на рівні міністрів, з одного блоку, і на рівні зовнішньополітичних радників лідерів держав – з іншого. Остання така розмова відбулася буквально на днях – 6 травня в телефонному режимі», – додав Андрій Мельник.

Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.