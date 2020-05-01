Міністр Кулеба показав новий підхід до переговорів з Росією – Григорій Перепелиця

«Нормандський формат» перегорів не вирішує питань війни Росії проти України. Росія намагається звести проблематику Донбасу до рівня внутрішнього конфлікту та надати суб’єктності ОРДЛО. Для України ж прийнятним є лише визнання Росії воюючою стороною. Такі висновки зробили експерти з брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками розмови міністрів «нормандської четвірки».

Росія надалі намагається звести переговорну ситуацію щодо Донбасу до прямого діалогу між Києвом та ОРДЛО. Саме цим займався глава російського МЗС Сергій Лавров під час зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» – Росії, України, Франції та Німеччини. Про це на брифінгу розповів очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

Він, натомість, підкреслив, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованому Донбасі, але не з підконтрольними Росії бойовиками.

Міністр закордонних справ України також заявив, що наразі визначати дату проведення зустрічі лідерів держав у «нормандському форматі» зарано. Тим часом ключовим майданчиком переговорного процесу лишається Тристороння контактна група, зауважив Дмитро Кулеба під час брифінгу.

У нас є Тристороння контакта група, в якій присутні: Росія як держава-агресор, Україна як держава, яка захищається від агресії



«Наша позиція лишається незмінною, її підтримують партнери з Франції та Німеччини. У нас є Тристороння контакта група, в якій присутні: Росія як держава-агресор, Україна як держава, яка захищається від агресії та ОБСЄ як посередник, а також запрошені учасники. Вона є ключовим механізмом для пошуку взаємоприйнятних рішень, які мають вести нас до припинення війни і деокупації наших територій», – сказав Кулеба.

Росії «нормандський формат» не цікавий – Перепелиця

Зі слів міністра випливає, що «нормандський формат» повертається у заблокований стан. Що цілком очікувано, адже без впровадження «плану Штайнмаєра» та «плану Козака-Єрмака» Росії цей формат не цікавий, зазначає у коментарі для Радіо Свобода політолог, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету Григорій Перепелиця. Росію цікавить, у першу чергу, визнання Україною суб’єктності ОРДЛО, зауважує експерт. Він також звертає увагу на позицію міністра Дмитра Кулеби щодо Тристоронньої контактної групи. Очільник МЗС виступив з принципово новим підходом, відмінним від попередньої лінії чинної влади, наголошує політолог.

Міністр чітко акцентував, що Україна перебуває у стані війни з Росією. Такий підхід дає можливість закріпити за Росією статус воюючої сторони



«Кулеба озвучив, що у групі присутні Україна як держава, що захищається від агресії, Росія як агресор. Це абсолютно нове формулювання, бо до цього Росія у Тристоронній контактній групі була присутня як посередник. Кулеба показав новий підхід, який полягає у відході від нав’язаної Україні фабули врегулювання внутрішнього конфлікту і дозволяє вийти з глухого кута, з якого ми не могли вийти ні в Мінському, ні в Нормандському форматах.

Міністр чітко акцентував, що Україна перебуває у стані війни з Росією. Такий підхід дає можливість закріпити за Росією статус воюючої сторони. Тоді Росія несе відповідальність за скоєну агресію, за війну. Тоді ми не говоримо ні про Мінські угоди, ні про вибори в ОРДЛО, а угоди і домовленості мають бути між Києвом і Москвою, і тоді ми в цей контекст включаємо не тільки Донбас, а й Крим і все стає на свої місця.

В такій ситуації в Франція, і Німеччина і інші європейські країни стануть на бік України, а не на бік агресора. Росія, звісно, цього боїться, бо тоді вона програє цю війну і наслідки для неї можуть бути катастрофічними, як Афганістан для Радянського Союзу», – каже Григорій Перепелиця.

Головне: це дипломатична лексика – Безсмертний

Дипломатичну лексику, яка демонструє, що Росія є агресором схвалює і колишній представник України у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний. Він не дає однозначної оцінки результатам зустрічі голів МЗС «нормандської четвірки», але відзначає, що позитивним є вже сам факт того, що зустріч відбулася.

«Було б добре аби міністр Кулеба і само Міністерство ЗС, нарешті, повернулись до реалізації зовнішньої політики, а не обслуговували офіс Президента», – пише Роман Безсмертний у фейсбуці.

Незмінні позиції



Лише сам факт зустрічі міністрів і можна вважати позитивом, адже вона, принаймні, стримує регрес у перемовинах щодо російсько-української війни. Очікувати більшого від «нормандського формату» наразі і не варто, вважає політолог Олег Саакян.

Позиції сторін є взаємовиключними і незмінними, проголошуються ті самі вимоги, висуваються ті самі ультиматуми, відтак переговори у наявному форматі продовжуватися не можуть, наголошує експерт.

Консультації в рамках «нормандської четвірки», скоріш за все, залишаться таким же ритуальним дійством, як і всі до цього

«Все залежить від того, чи зміниться контекст, у якому відбуваються перемовини і на це є сподівання як збоку України, так і з боку Росії. Росія активно працює над тим, щоб такий контекст змінювався, можливо, послабили санкції, або, можливо, наблизитися ще на пів кроку до легалізації окупаційних адміністрацій у статусі самопроголошених республік, або якихось інших речей, які би від одного раунду перемовин до іншого схилили би шальки терезів на бік Росії. Тим часом, для України ключовим аспектом є безпека.

Досягнення і зрушення на безпековому полі могло би бути закріплене в рамках чергової зустрічі у Нормандському форматі. Але роками позиції незмінні. Відповідно, ці консультації в рамках «нормандської четвірки», скоріш за все, залишаться таким же ритуальним дійством як і всі до цього», – каже Олег Саакян.

Хто чим дихає?

Оскільки головним аспектом переговорів, зокрема, у «нормандському форматі» для України є безпековий, то зустріч міністрів закордонних справ і не мала привести до якихось зрушень. У цьому випадку може йтися лише спробу сторін нагадати одна одній про свої позиції, вважає військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

Це, скоріш, питання розвідки. Просто всі сторони намагаються з’ясувати «хто чим дихає»

«Це спроба відійти від відповідальних рішень та заяв. Тобто цим форматом пробують знайти точки дотику. Це, скоріш, питання розвідки. Просто, всі сторони намагаються з’ясувати, «хто чим дихає». За великим рахунком, на цьому рівні не вирішується питання територіальної цілісності України. Це вирішується на вищому рівні», – зазначає Ігор Козій.

Востаннє лідери країн «нормандської четвірки» зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі. Перед тим президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини зустрічалися у жовтні 2016 року.