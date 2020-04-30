Визначати дату проведення зустрічі у «нормандському форматі» зарано – Кулеба

Наразі визначати дату проведення наступного саміту у «нормандському форматі» зарано. Про це на брифінгу 30 квітня заявив Дмитро Кулеба після онлайн-конференція глав МЗС Нормандської четвірки.

«Ніхто не сумнівається в тому, що берлінський саміт має бути проведений. Але при цьому ніхто не сумнівається в тому, що ми маємо підійти до нього з конкретними напрацюваннями, з виконаними тими завданнями, які були поставлені під час паризького саміту, і з розумінням того, якими будуть результати берлінського саміту», – зазначив Кулеба.

Востаннє лідери країн «Нормандської четвірки» зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.