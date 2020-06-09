Путін розповів Меркель про «доцільність прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель зателефонувала 9 червня президентові Росії Володимирові Путіну, повідомила пресслужба Кремля. Однією з тем обговорення була війна на Донбасі, яку Москва продовжує називати «внутрішньоукраїнським конфліктом».

«Висловлена стурбованість відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень «нормандської четвірки» за підсумками саміту в Парижі в 2019 році. Відзначено важливість активізації переговорного процесу в Контактної групи і в «нормандському форматі». Президент Росії знову наголосив на доцільності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого в тому числі на узгодження кроків із послідовного виконання мінського Комплексу заходів», – ідеться в офіційному повідомленні Кремля.

Німеччина про деталі розмови наразі не інформувала.

Також 9 червня в ефірі проєкту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії, представник Донеччини на переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, журналіст Денис Казанський сказав, що підтримувані Москвою угруповання «ДНР» та «ЛНР» «не зацікавлені в проведенні виборів за українським законодавством» (такі місцеві вибори є одним із пунктів Мінських угод – ред.). «Вони точно не прагнуть наблизити якесь перемир’я», – зазначив Казанський, маючи на увазі російські гібридні сили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.