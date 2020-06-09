Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не зацікалені у виборах за законами України – Казанський

Питання проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні частині Луганської і Донецької областей за українським законодавством обговорили 9 червня на засіданні робочої підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії, повідомив представник Донеччини на переговорах, журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що Україна готова до проведення таких виборів, натомість підтримувані Росією угруповання в цьому не зацікавлені.

«Якщо українська сторона говорила про те, що вона готова проводити ці вибори, то протилежна сторона вигадувала відмовки, для того, щоб їх не проводити. Вони точно, як я побачив на власні очі, не зацікавлені в проведенні виборів за українським законодавством. Вони точно не прагнуть наблизити якесь перемир’я», – зазначив журналіст.

Крім того, за словами Казанського, на переговорах порушували питання про припинення вогню на Донбасі, яке представники підтримуваних Росією угруповань також відмовлялися обговорювати.

9 червня в Офісі президента України повідомили, що до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вперше залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей. На засіданні Донеччину представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які в 2014 році були змушені залишити Донецьк. Луганську область представляють юрист, голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан та лікар Костянтин Лібстер.

Так званий «представник «ЛНР» в політичній підгрупі в ТКГ Родіон Мірошник в інтерв’ю сепаратистським ЗМІ заявив, що так звані «республіки», Росія та ОБСЄ не сприймають призначених Києвом представників Донбасу як учасників переговорів.

6 травня голова Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував залучити до роботи в підгрупах Тристоронньої контактної групи переселенців «як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей». Водночас Єрмак наголосив на неприпустимості жодних переговорів із представниками «невизнаних квазідержавних утворень».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.