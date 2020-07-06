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Со дня освобождения Славянска от российских гибридных формирований прошло шесть лет. За непродолжительный период времени, который город находился под контролем незаконных вооруженных формирований, было зафиксировано множество случаев грубого нарушения прав человека. Задокументированные факты, свидетельства очевидцев легли в основу документального исследования «Город, с которого началась война» и будут использованы для иска в Международный криминальный суд.

Тема нарушений прав человека в оккупированном российскими гибридными силами городе не должна отходить на второй план. В этом убежден Антон Удовенко, редактор издания «Город, с которого началась война».

Он говорит, что документировать нарушения прав человека в Славянске участники Правозащитной коалиции «Справедливость во имя мира на Донбассе» начали шесть лет назад: изучали документы, общались со свидетелями и жертвами пыток, с бывшими пленными.

Славянск вообще был такой ролевой моделью для отработки захвата других городов Донецкой и Луганской областей

«Славянск вообще был такой ролевой моделью для отработки захвата других городов Донецкой и Луганской областей. Такая комплексная работа может быть как предостережением во время каких-то других захватов городов, так и мы сможем сберечь память про боевые действия в Славянске, про нарушения прав человека», – уверен Антон Удовенко.

Авторы исследуют: российский след в захвате города, притеснения людей по языковым, религиозным, национальным признакам, места незаконного удержания заложников, обстрелы, предоставление медицинской помощи, участие детей в вооруженных формированиях, подконтрольных России.

Антон Удовенко говорит, что иногда интервью со свидетелями длились по 4-6 часов.

Также исследователь сообщил, что кроме документальной цели, информацию также собирали для подготовки иска в Международный криминальный суд против Игоря Гиркина. Именно этот гражданин России и сотрудник российских спецслужб руководил захватом Славянска.

Как россияне «наследили» в Славянске

Алексей Беда, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), сообщил, что захватом города руководила небольшая группа спецназовцев под руководством Игоря Гиркина. Потом они же собирали людей и распространяли оружие.

Свидетели акцентируют внимание на то, что у них был особенный российский говор

«Их называли «спецами». Это небольшая группа из 5 людей. Встречаются такие позывные, как «Нос», «Зубр», «Зуб». Свидетели говорят, что эти люди принимали решения, эти люди были членами так называемых «трибуналов». Это люди, у которых была военная выправка, они были одеты в форму. Эти люди также отличались своим говором. Свидетели акцентируют внимание на то, что у них был особенный российский говор», – описывает правозащитник воспоминания очевидцев.

Почему всеми руководил Гиркин?

Этот человек был напрямую связан с представителем президента России Сурковым, он напрямую подчинялся Шойгу и Путину

«Если понимать, что этот человек был напрямую связан с представителем президента России Сурковым, если понимать, что он напрямую подчинялся Шойгу и Путину, то, конечно, именно он должен был исполнить эту главную роль», – говорит Алексей Беда.

Местное население, говорит Алексей Беда, выполняло лишь «подсобную» работу: стояли на блокпостах или охраняли заложников.

Тюрьмы

Катерина Котлярова, аналитик ОО «Восточноукраинский центр общественных инициатив», говорит, что «на подвал» попадали не только проукраински настроенные люди.

Представителям российских гибридных сил нужна была рабочая сила, поэтому людей «арестовывали» без доказательств за якобы вождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение комендантского часа и даже за «непризнание власти».

На следующий день за ним приехали: «Собирайся, едешь на подвал»

«Были события вокруг этого псевдореферендума. Люди часто просто выходили на улицы возле своих домов и пытались коммуницировать: что вообще происходит, что за «референдум», надо разобраться, голосовать или нет. И были такие случаи, когда человека просто за то, что он был на такой встрече соседей, и где-то что-то кому-то не понравилось. Его сфотографировали. На следующий день за ним приехали: «Собирайся, едешь на подвал», – говорит Котлярова

Отдельная категория задержанных – это сами боевики и даже россияне, которые приехали воевать в Украину, поверив пропаганде. Они хотели защищать русскоязычных, потом видели обман и пытались уехать. Но вместо возвращения домой их бросали за решетку.

Допросы в захваченном русскими спецназовцами здании СБУ, как говорят очевидцы, сопровождались пытками и имитациями расстрела.

Схватил автомат. Передернул затвор. Прижал дуло к спине и нажал на спусковой крючок

«Потом подошел другой, который стоял в стороне. Начал на меня ругаться. Схватил автомат. Передернул затвор. Прижал дуло к спине и нажал на спусковой крючок. Этих людей очень часто использовали в пропагандистских целях. Их заставляли давать интервью российским и пророссийским СМИ», – передает Катерина Котлярова воспоминания очевидца.

Кроме строительных работ, говорят заложники, их заставляли отмывать кровь и выносить тела после пыток.

О пропаганде

Надежда Нестеренко, аналитик ОО «Восточноукраиский центр общественных инициатив», говорит, что российские СМИ сыграли важную роль во время оккупации Славянска.

Российские телеканалы создавали огромное количество фейковых сюжетов

«Что делали российские СМИ в Славянске, какой была их цель, – настроить местных жителей против украинских военных, обвинить украинских военных во всех разрушениях, которые происходили в городе. Российские телеканалы создавали огромное количество фейковых сюжетов . Опрошенные жители Славянска говорили о многочисленных массовых обстрелах из минометов жилых домов, школ детских садиков участниками НВФ. И сразу после обстрелов появлялись российские журналисты. Они приходили туда с людьми, которые потом на камеру называли себя «свидетелями событий» и говорили о том, что эти обстрелы ведут украинские военные «Градами», – сообщила аналитик.

Надежда Нестеренко говорит, что есть свидетельства жителей Славянска о том, что по присутствию российских журналистов они научились за полчаса до начала предсказывать обстрелы.

Иногда, рассказывает Нестеренко, российские пропагандисты просто подменяли картинку: говоря об обстреле микрорайона «Семеновка» фосфорными бомбами, показали видео 2004 года из Ирана.

В сюжетах активно использовали язык вражды... Они демонизировали, дегуманизировали украинскую сторону

«Также в этих сюжетах активно использовали язык вражды. Опрашиваемые говорили о том, что там употребляли: «укры», «укропы», «фашисты», «нацисты», «бандеровцы». Таким образом, они демонизировали, дегуманизировали украинскую сторону, выстраивая эти негативные ассоциации и «образ преступников», – делает вывод Нестеренко.

При этом участников российских гибридных сил пропагандисты выставляли героями, ассоциируя их с ополчением времен Второй мировой войны.

А еще вместе с фейками и пропагандой в захваченном городе распространяли сплетни. Например, про «афроамериканцах на БТРах», «афроамериканцах на блокпостах», о передвижных крематориях, частных американских военных компаниях, которые должны всех расстрелять. Это, по словам исследователя, создавало дополнительный страх и панику среди жителей.

Также, по словам исследователя, даже проукраинские горожане признавали, что на то время информации о событиях в округе от украинских СМИ было недостаточно.

По мнению Надежды Нестеренко, сегодня уже не возможен такой информационный сценарий, как в Славянске, с откровенными фейками и «распятым мальчиком». Но влияние российской пропаганды нельзя недооценивать.

«С этим переходом с аналогового телевидения на цифровое центральные регионы Украины остались без украинского источника информации и смотрят российское телевидение. И неизвестно, спустя какое время, какое это будет иметь влияние», – предостерегает Нестеренко.

Теперь аналитические отчеты планируют представить и в самом Славянске.

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