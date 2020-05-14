(Друкуємо мовою оригіналу)

В 2018 году мирным жителям, которые получили ранения на Донбассе, дали право на статус и все льготы инвалидов войны. А на практике оказалось, что только на сбор документов уходит в среднем один год.

Нине Степановне 72 года. Из-за ранения женщина передвигается с большим трудом.

Она жила в Горловке. За десять лет до войны с мужем переехала в Зайцево – на дачу.

А потом – начались обстрелы. Женщина в подробностях помнит день, когда в нее попали осколки снаряда. Это было 15 июля 2015 года. Обстрел застал ее в огороде.

Вытягиваю эту правую руку – а рука вся по локоть уже в крови



«Правой рукой – к ноге, к колену. Вытягиваю эту правую руку – а рука вся по локоть уже в крови. Я поворачиваюсь на левую сторону. А с левой стороны уже фонтаном из меня кровь идет. И уже я мокрая вся, как будто в реке побыла. Вот так халатик на мне весь мокрый», – вспоминает женщина.

По ее словам, бой шел несколько часов. Потом приехала «скорая» и отвезла раненную в больницу Горловки, которая находится под контролем российских гибридных формирований.

В хирургии сказали, что осколки попали в руку, бедро и ногу. Врачи отказались их извлекать.

Нина Степановна вспоминает, что вернулась домой, собрала с мужем вещи и уехала подальше от обстрелов.

Сказала мужу, что я там и дня не буду



«Сказала мужу, что я там и дня не буду. Все, крышка на этом! Сильно боюсь я стрельбы», – говорит женщина.

С трудом семья нашла себе жилье неподалеку от Лимана. Потом, как говорит Нина Степановна, благодаря «боевому» мужу ей оформили вторую группу инвалидности. Муж умер.

Нина Степановна прочитала в интернете, что раненным во время боевых действий на Донбассе государство дает льготы. Только надо собрать документы.

Поехала в Краматорск, взяла справку о несудимости. А вот с бумагой из полиции не заладилось. Из Лимана послали в Славянск, из Славянска – в Бахмут, из Бахмута – в Мариуполь, из Мариуполя – снова в Бахмут.

Женщина дважды ездила на такси в Бахмут. Бумагу взять не получилось, потому что следователь ушел на больничный. А теперь настал карантин. И процесс выбивания льгот затормозился совсем.

Инвалид войны – за год

А вот одному из жителей Славянска удалось получить льготы. Виктор Сухоручко рассказал нам, что в 2014 году его друг попал под обстрел.

Почку удалили, удалили желчный пузырь. Дали 3-ю группу



«Буквально за неделю до освобождения Славянска при обстреле рынка «Лесной» Он получил ранение, ему вырвало почку. Потом попал в больницу, его прооперировали, эту почку удалили, удалили желчный пузырь. Дали 3-ю группу общего заболевания», – сообщил подробности Виктор.

Когда депутаты распространили действие закона о статусе ветеранов войны и на людей, которые получили ранения из-за российской агрессии на Донбассе, Виктор помог другу собирать документы.

Они пишут нам ответ, что нет причины возбуждать уголовное дело. Это опять через месяц пришел ответ



Вот как Виктор описывает только один из этапов: «В полицию обратились, чтобы дали справку о том, что возбуждено уголовное дело по случаю нанесения тяжких телесных повреждений. Полиция дала нам ответ – через месяц: дело не возбуждалось. Мы пишем опять в полицию письмо. Просим возбудить уголовное дело. Они пишут нам ответ, что нет причины возбуждать уголовное дело. Это опять через месяц пришел ответ. Мы обратились в прокуратуру. Из прокуратуры пришел ответ, что дело возбуждено».

А еще пришлось собирать разные бумаги в других службах. По подсчетам Виктора, только полиция затянула процесс на три месяца, а статус инвалида войны из-за бюрократических процедур друг получил через год.

Права раненных изучают в ОБСЕ

В теории процедура получения статуса инвалида войны должна быть достаточно простой



Чтобы изучить ситуацию с правами пострадавших мирных жителей, в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ поддержали проект для украинских правозащитников. Его назвали «Продвижение человеческого измерения безопасности в Украине». Информацию собирали на примере Славянска.

Консультант проекта, адвокат Наталья Алябьева рассказала нам, что благодаря общественному давлению действие закона про ветеранов войны расширили на гражданских лиц, которые получили ранения из-за военных действий на Донбассе.

«В теории мы видим, что процедура получения статуса инвалида войны должна быть достаточно простой. После ее прохождения гражданские лица, которые получили ранения, могут получить широкий пакет социальных прав и льгот. Например, это 100-процентная скидка на оплату за пользование коммунальными услугами; ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением; право на ежегодное медицинское обследование, диспансеризацию», – анализирует закон Алябьева

Признаки дискриминации

Но тут же адвокат уточняет, что, несмотря на льготы, в законе есть признаки дискриминации.

Ведь в документе ограничили территориальные и временные рамки, которые дают право на льготы инвалида войны.

На статус имеют право раненные:

– до 1 декабря 2014 года на всей территории проведения АТО;

– с 1 декабря 2014 года и по сегодня – на территории проведения АТО/ООС, но лишь на подконтрольных Украине территориях и в населенных пунктах на линии разграничения.

Факт получения ранения на подконтрольной, или неподконтрольной государственным органам территории не должен иметь никакого значения.



Наталья Алябьева говорит: «По моему мнению – это дискриминационные положения. Государство несет ответственность перед своими гражданами за негативные последствия внешней агрессии. А факт получения ранения во время пребывания человека на подконтрольной, или неподконтрольной государственным органам территории не должен иметь никакого значения. Государство обязано заботиться о всех своих гражданах, которые пострадали от вооруженной агрессии или незаконных террористических формирований».

Из 180 человек льготы получают – четверо

Ссылаясь на данные отдела охраны здоровья горсовета Славянска, Алябьева рассказала нам, что за 2 года статус инвалида войны в Славянске получили всего 4 человека (трое мужчин и одна женщина) из 180.

Почему люди не могут воспользоваться законными льготами?

По информации Натальи Алябьевой, среди основных причин:

– люди не знают о своих правах;

– усложненная процедура сбора документов (в среднем, на примере Славянска, – 1 год);

– необходимость многократного обращения в государственные структуры и долгий срок ожидания ответа;

А еще, по нашей информации, во время выхода из Славянска боевики российских гибридных формирований уничтожили медицинскую документацию.

Правозащитники разработали рекомендации для органов государственной власти, чтобы упростить для граждан бюрократические процедуры. Главное, чтобы чиновники захотели этими рекомендациями воспользоваться.

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