(Друкуємо мовою оригіналу)

Первые майские дни принесли печальные новости – количество погибших и пострадавших гражданских жителей за первую неделю месяца было самым большим за последние два года. В ООН призывают сделать жизни мирного населения абсолютным приоритетом и не размещать боевые позиции в жилых районах. Буквально два дня назад наблюдатели ОБСЕ нашли окопы в 100 метрах от жилого дома на оккупированной территории Донецкой области. В село, где неделю назад обстрелом ранило ребенка, наблюдателей не пропустили.

Защита мирного населения должна быть абсолютным приоритетом для всех сторон конфликта на Донбассе, заявили в мониторинговой миссии ООН по правам человека. С начала мая, по данным правозащитников, погибли 2 и получили ранения 17 гражданских. Все – с оккупированной территории. Это самый высокий показатель за неделю за последние два года, подчеркнула председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой «самопровозглашёнными республиками» (речь идет о территории ОРДЛО, оккупированной российскими гибридными силами – ред.). В условиях, когда режим постоянного прекращения огня не соблюдается, также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военных в жилых районах», – заявила она. С похожим заявлением Богнер уже выступала месяц назад.

Российские СМИ активно цитируют первую часть этого заявления про ответственность украинской армии, но игнорируют вторую. А именно – не размещать военные позиции в жилых районах.

Мониторы ОБСЕ неоднократно выступали с напоминанием не размещать позиции вблизи или тем более внутри жилых кварталов и районов и требовали не прятаться за спины мирного населения. Однако во время обострения боевых действий местные жители неоднократно фотографировали и снимали на видео использование артиллерии из жилых районов Горловки, Донецка, Докучаевска и других неподконтрольных городов. Попадали эти обстрелы и в выпуски новостей российских СМИ.

Раненные дети: боевики не пустили ОБСЕ, чтобы установить причину

С начала мая один гражданский погиб под огнем артиллерии, еще один – в результате подрыва мины или снаряда. Ранения в ходе артобстрелов и стрельбы из автоматов и пулеметов получили 14 человек, в том числе шестеро детей.

7 мая российские медиа широко освещали ранение детей из Саханки, мальчика и девочки 13 лет: как их забрали в больницу оккупированного Новоазовска, и как разгневанный врач «скорой» обвинял в случившемся президента Украины Зеленского: «Ребенок просто гулял возле клуба, никого не трогал!» Но что еще расположено возле этого клуба, мониторам ОБСЕ почему-то отказались показывать. Представитель мониторинговой миссии ОБСЕ настаивал, что они едут в Саханку именно ради информации о пострадавших детях – но это не помогло.

Не пропускали представителей европейской организации вести наблюдение и в районе Горловки, где наблюдатели попытались запустить беспилотник для наблюдения. Их продержали три часа до особого распоряжения. Зато мониторы зафиксировали размещение боевых позиций всего в сотне метров от жилых домов в селе Сигнальное Донецкой области. В районе этих же жилых домов ОБСЕ обнаружило свежие воронки от снарядов.

Про то, как боевики обстреливали позиции украинских военных из жилых домов, говорят с самого начала войны. Самой яркой иллюстрацией этого стал сюжет журналистов «Россия-1» еще 2014 года: в нем по Донецкому аэропорту открыто стреляют из многоэтажки.

«Этажом выше работает сейчас автоматический гранатомет в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия», – говорит журналист. «А сейчас гранатомет будет менять позицию, потому что вполне возможно прилетит «ответка», – добавляет он, спускаясь по лестнице вместе с боевиком российских гибридных сил.

Голубовское: село, превращенное российскими гибридны​ми силами в огневую точку

Подконтрольные России СМИ в Луганске постоянно демонстрируют разрушения гражданских объектов в Голубовском и Донецком – поселках Луганской области, стоящих на самом «ноле». Съемочные группы ходят по дворам, показывают задетые осколками дома и погреба, снимают слезы местных жителей. Но если посмотреть в это время на другую сторону фронта, окажется, что в район Новотошковского постоянно летят отсюда артиллерийские и минометные снаряды.

Канал группировки «ЛНР» позиций российских гибридных сил в Голубовском и Донецком не показывает. Военные Вооруженных сил Украины не раз акцентировали, что огонь ведется из-за спин тех самых людей, к которым затем на разрушения приезжают пропагандисты. В населенном пункте артиллерию подтягивают все время в одно место: за террикон шахты и за церковь. Вот что рассказывал боец 93-й бригады по имени Анатолий, который несет службу в районе села Новотошковское:

«С моей точки зрения, это как минимум морально неэтично. Они ведут по нам огонь, но мы в направлении церкви не стреляем. Потому что там может быть местное население. Они фактически прикрываются местными жителями», – рассказывает боец.

Вольное или невольное использование мирных жителей как прикрытия – не изобретение боевиков российских гибридных сил на Донбассе. Так, армия обороны Израиля неоднократно обвиняла в этом членов организации «Хамас». В 2009 году под обстрел израильской армии попала школа Аль Фахура в Секторе Газы – боевики обстреливали территорию Израиля неподалеку от школьного двора, причем делали это не в первый раз. В 2012 году авиация нанесла удар по штаб-квартире нескольких СМИ в Газе, с крыши которой боевики предположительно выходили на связь. В 2014 году под обстрел попало сразу несколько школ – военные утверждали, что социальные объекты, построенные на деньги ООН, используются боевиками «Хамас» в военных целях.

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