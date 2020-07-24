Викликану нещодавнім обстрілом лісову пожежу на Луганщині повністю загасили – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що лісову пожежу, яка виникла 22 липня в результаті обстрілу у Новоайдарському районі Луганської області, повністю загасили.

«Ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області», – повідомли у ДСНС.

Напередодні рятувальники заявляли про відсутність загрози для населених пунктів.

Ввечері 22 липня повідомлялося, що внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

6 липня в Новоайдарському районі Луганської області спалахнула пожежа, яку визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували, повністю зруйновані або частково пошкоджені десятки будинків.

13 липня ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі.