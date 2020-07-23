Через нову пожежу на Луганщині загрози населеним пунктам немає – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через лісову пожежу, яка виникла напередодні в результаті обстрілу у Новоайдарському районі Луганської області, загрози поширення вогню на населені пункти немає.

«Станом на 07:00 23 липня спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини в межах контрольованого периметру. Загрози населеним пунктам немає. До гасіння залучено 252 особи та 51 одиницю техніки», – повідомили вранці 23 липня у ДСНС.

Ввечері 22 липня повідомлялося, що внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

6 липня в Новоайдарському районі Луганської області спалахнула пожежа, яку визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували, повністю зруйновані або частково пошкоджені десятки будинків.

13 липня ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі.