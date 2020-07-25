Українські військові розповіли деякі подробиці майбутнього оголошеного припинення вогню на Донбасі

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили деякі офіційні подробиці проголошеного нового режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії фронту, що має почати діяти з півночі на 27 липня й до якого підрозділи зі складу Об’єднаних сил уже почали підготовку, мовиться в повідомленні.

Військові запевняють, що новий режим, який забороняє більшість звичних різновидів оборонних військових заходів, водночас залишить можливості для самозахисту.

«За масштабом таких заходів не було за весь період проведення операції. Так, додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на виконання досягнутих домовленостей впроваджуються на місцях. Починаючи із 00.01 27 липня на кожній із наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість із яких мають чималий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі в миротворчих місіях під егідою ООН», – повідомили в пресцентрі.

«Передусім такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити ймовірні провокації. Водночас це не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51-а стаття Статуту ООН», – наголошено в повідомленні.

«Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я. Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню більш ніж за шість років бойових дій на Донбасі дозволяли говорити про зменшення кількості обстрілів лише певний час, після чого вони зривалися з вини збройних формувань Росії», – нагадали в пресцентрі.

«Із метою об’єктивного інформування українського суспільства і світової спільноти про поточну ситуацію в Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ. Також штаб операції відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника», – додали військові.

22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено про чергове припинення вогню, що, як і всі понад півтора десятка попередніх досі, заявлене як «повне і всеосяжне» – його умови мають набути чинності з півночі на 27 липня. Але зі зведень штабу ООС про ситуацію на фронті вже зараз зникли звичні раніше заяви, в яких після повідомлень про обстріли з боку російських гібридних сил наголошувалося на рішучих діях українських військових у відповідь на обстріли противника, які змушували його припиняти такі дії.

Серед умов нового режиму припинення вогню – заборона на наступальні, розвідувальні і диверсійні операції, а також на використання сторонами безпілотників і будь-яких авіаційних пристроїв; заборона на застосування вогню, включаючи снайперський; дієве застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ; створення і залучення координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК; вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий «за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати згаданий координаційний механізм». При цьому наголошується, що ці заходи «не можуть бути повністю чи частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними».

Низка українських військових журналістів і блогерів уже повідомляє, що останніми днями з передової відкликали контрснайперські групи і забирають важке піхотне озброєння, на кшталт гранатометів, натомість на передову масово прибувають офіцери, які мають на меті стежити за тим, щоб українські війська не вели бойових дій. Офіційних підтверджень цих заяв не було, як не було і спростувань.

В Офісі президента України звертали увагу, що цей режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню буде діяти в разі, якщо він буде дотриманий «іншою стороною» – традиційно без прямої згадки про те, хто саме є тією «іншою стороною» російської гібридної агресії на сході України.

А сам президент Володимир Зеленський після повідомлень про нові вимоги заявляв, що «коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо, і дуже потужно», – але не уточнив, чи буде так і далі після запровадження нового режиму.

Тим часом не відомо, чи вживають хоч яких реальних заходів для підготовки до нового перемир’я підконтрольні Росії незаконні гібридні збройні формування.

Наразі ж на лінії фронту теоретично чинне ще попереднє чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.