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23 липня 2020, Київ 19:00
Новини | Події

Зеленський: коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо, і дуже потужно

Зеленський заявив, що військові ЗСУ завжди відповідають на обстріли

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі завжди зможуть відповідати на обстріли бойовиків.

По це він сказав під час брифінгу з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою у Станиці Луганській.

«У нас в Україні ніхто нічого не чекає. Ви знаєте, що коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо, і дуже потужно», – наголосив Зеленський.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня. Також у межах гуманітарної групи «українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони», повідомили в ОПУ.

Як зазначили в ОБСЄ, серед додаткових заходів, схвалених напередодні, заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, на використання будь-яких видів летального озброєння, а також заборона на застосування вогню, включаючи снайперський. Вогонь у відповідь (у разі наступальних дій) допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий «за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм».

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