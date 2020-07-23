Зеленський: коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо, і дуже потужно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі завжди зможуть відповідати на обстріли бойовиків.

По це він сказав під час брифінгу з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою у Станиці Луганській.

«У нас в Україні ніхто нічого не чекає. Ви знаєте, що коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо, і дуже потужно», – наголосив Зеленський.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня. Також у межах гуманітарної групи «українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони», повідомили в ОПУ.

Як зазначили в ОБСЄ, серед додаткових заходів, схвалених напередодні, заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, на використання будь-яких видів летального озброєння, а також заборона на застосування вогню, включаючи снайперський. Вогонь у відповідь (у разі наступальних дій) допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий «за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм».