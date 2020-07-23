Бойовики минулої доби стріляли 15 разів, 4 військових поранені – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримуваніРосією бойовики на Донбасі минулої доби 15 разів відкривали вогонь в бік ЗСУ, четверо українських військових зазнали поранень.

«Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає», – йдеться в повідомленні штабу.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій. В угрупованні «ЛНР» заявляють про два обстріли за минулу добу, в угрупованні «ДНР» зведених даних немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.