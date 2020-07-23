Від початку доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 23 липня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки. Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що втрат внаслідок обстрілів сьогодні не було.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня. Також у межах гуманітарної групи «українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони», повідомили в ОПУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.