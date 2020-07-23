У ОБСЄ розповіли про поступ щодо обміну утримуваними на Донбасі і перспективи відкриття нових КПВВ

Спецпредставниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Гайді Ґрау повідомила, що учасники гуманітарної робочої підгрупи напередодні підтвердили готовність одночасно відкрити два нові контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення (в Золотому та Щасті) на Луганщині не пізніше ніж 10 листопада.

«Вітаючи це, я закликаю сторони не затягувати з початком будівельно-монтажних робіт, щоб вони могли бути завершені до настання холодної пори року», – повідомила Ґра в оприлюдненій заяві за підсумками учорашнього засідання ТКГ та її підгруп.

Вона також поінформувала, що робоча група з гуманітарних питань домовилася про подальший обмін інформацією про утримуваних осіб, пов’язаних із конфліктом.

«Закликаю сторони, виконуючи взяті на себе зобов’язання, проявити добру волю і дійти якнайшвидше до згоди про новий етап взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, якого давно очікують і самі утримувані, і їхні сім’ї, рідні та близькі», – заявила Ґрау.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня. Також у межах гуманітарної групи «українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони», повідомили в ОПУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.