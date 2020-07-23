У ОБСЄ перерахували додаткові заходи посилення режиму тиші на Донбасі в рамках домовленостей ТКГ

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Гайді Гайді Ґрау перерахувала додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, про які домовилися напередодні учасники ТКГ.

Як йдеться на сайті ОБСЄ, Ґрау зазначила, що заходами з підтримки припинення вогню з 27 липня є:

– заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, на використання будь-яких видів летального озброєння;

– заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

– заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та околицях (передусім на об’єктах цивільної інфраструктури – школи, дитсадки, лікарні тощо);

– ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ;

– створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК;

– вогонь у відповідь (у разі наступальних дій) допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий «за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм».

Наголошується, що ці заходи «не можуть бути повністю чи частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними».

«Сподіваюся, що підтверджені заходи принесуть довгоочікувану тишу в зону конфлікту і більше спокою цивільному населенню», – звернулася Ґрау.

Напередодні в Офісі президента повідомили, що Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня. Також у межах гуманітарної групи «українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони», повідомили в ОПУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.